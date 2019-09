Kyle Abbott Records: दक्षिण अफ्रीका (South Africa) को बुधवार रात भले ही भारत से टी20 इंटरनेशनल मैच में 7 विकेट से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी हो, लेकिन इसी दिन उसके एक तेज गेंदबाज काइल एबॉट (Kyle Abott) ने इतिहास रच दिया। एबॉट ने काउंटी चैंपियनशिप के एक मैच में हैम्पशायर (Hampshire) की ओर से खेलते हुए सोमरसेट (Somorset) के 86 रन देकर 17 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई।

एबॉट की गेंदबाजी देखकर एक पारी में 10 विकेट लेने वाल जिम लेकर की 63 साल पुरानी गेंदबाजी याद आ गई। जिम लेकर ने 1956 में 90 रन देकर 19 विकेट अपने नाम किए थे। तब जिम लेकर ने एक पारी में 10 विकेट अपने नाम किए थे। उसके बाद से यह किसी फर्स्ट क्लास मैच में अब तक का सबसे बेहतरीन गेंदबाजी प्रदर्शन है, यानी एबॉट का यह गेंदबाजी औसत सबसे बढ़िया है। एबॉट ने साउथैम्पटन के रोज बॉउल स्टेडियम पर खेले गए मैच में पहली पारी में 40 रन देकर 9 और दूसरी पारी में 46 रन देकर 8 विकेट लिए।

यह एबॉट की गेंदबाजी का ही कमाल था कि इस मैच में हैम्पशायर ने 136 रन से जीत हासिल की। वह भी तब जब हैम्पशायर पहली पारी में सिर्फ 196 रन पर ही सिमट गई थी। एबॉट ने पहली पारी में सोमरसेट के बल्लेबाजों को क्रीज पर टिकने नहीं दिया। उन्होंने भारतीय टीम के बल्लेबाज मुरली विजय (Murli Vijay) समेत सोमरसेट के नौ खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। एबॉट के अलावा फिडेल एडवर्ड्स ने एक विकेट अपने नाम किया। 1996 के बाद हैम्पशायर के किसी गेंदबाज का यह सबसे बेहतर प्रदर्शन है। 1996 में कार्डिगन कोनोर ने 38 रन देकर नौ विकेट लिए ‌थे।



सोमरसेट ने अपनी पहली पारी में 142 रन बनाए। इस तरह हैम्पशायर को पहली पारी में 54 रन की बढ़त हासिल हुई। उसने दूसरी पारी में 226 रन बनाए। इसमें एबॉट के 25 रन भी शामिल हैं। सोमरसेट को जीत के लिए 281 रन का लक्ष्य मिला। हालांकि, एबॉट की घातक गेंदबाजी के आगे स्टीवन डेविस को छोड़कर उसका कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पाया और पूरी पारी 144 रन पर सिमट गई। डेविस ने 51 रन बनाए। डेविस के अलावा मुरली विजय ने 29, लेविस ग्रेगोरी ने 34 और क्रेग ओवर्टन ने 10 रन बनाए। इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाया।

WICKET & CLOSE: @Kyle_Abbott87 wraps this match up taking Davey’s off stump, leaving @SomersetCCC all out for 1⃣4⃣4⃣!

Hampshire win their final home match of the season by 136 runs

Abbo breaks Hampshire’s record for most wickets taken in a match with 17 wickets! pic.twitter.com/ELFNxideqY

— Hampshire Cricket (@hantscricket) September 18, 2019