Ind vs Aus U19: फाइनल में हार्विक देसाई ने दिलाई महेंद्र सिंह धोनी की याद, देखें कैसे लपका ये शानदार कैच

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को आपने कई बार विकेट के पीछे बेहतरीन कैच पकड़ते देखा होगा। धोनी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विकेटकीपरों में गिने जाते हैं, और भारतीय युवा विकेटकीपर भी उनकी तरह बनने की ख्वाहिश रखते हैं। भारतीय अंडर 19 टीम के विकेटकीपर हार्विक देसाई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल मुकाबले में एक शानदार कैच पकड़कर फैंस का दिल जीत लिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बे ओवल स्टेडियम में अंडर19 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में देसाई ने कमलेश नागरकोटी की गेंद पर ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान जैसन संघा को आउट किया। गेंद बल्ले पर लगकर पीछे की तरफ गई, जहां चीते की तरह चौकन्ने खड़े देसाई ने छलांग लगाकर जबर्दस्त कैच लपक लिया। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आखिर कैसे हार्विक देसाई ने शानदार कैच पकड़ भारत को तीसरा और अहम विकेट दिलाने का काम किया।

इससे पहले हार्विक देसाई ने सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ भी एक यादगार स्टंपिंग की थी। उन्होंने पाकिस्तानी बल्लेबाज साद खान को शानदार तरीके से स्टंपिंग कर महेंद्र सिंह धोनी की याद दिला दी थी। अनुकूल रॉय के ओवर की पांचवी गेंद पर खान क्रीज से आगे निकलकर खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हार्विक देसाई उनके इरादे को पहले ही भांप लिया था।

WATCH: Top work by Harvik Desai behind the stumps to send Australia captain Jason Sangha back for 13!

▶️ https://t.co/qIP1FfN3Kz#AUSvIND #U19CWC pic.twitter.com/he5aTtGWPn

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) February 3, 2018