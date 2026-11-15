भारत ने न्यूजीलैंड के 5 मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी मैच में 22 रन से हरा दिया और इस वनडे सीरीज को 3-1 से जीत लिया। कीवी टीम के खिलाफ आखिरी वनडे मुकाबले में भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने शानदार गेंदबाजी की और भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। अर्शदीप सिंह को उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए 5वें वनडे मैच के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

अर्शदीप सिंह ने की प्रसिद्ध कृष्णा की बराबरी

अर्शदीप सिंह ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5वें वनडे मैच में 10 ओवर में 30 रन देकर 2 विकेट लिए और इस दौरान 2 ओवर मेडन भी फेंके। अर्शदीप सिंह इस वनडे सीरीज में खेले 4 मैचों में 8 विकेट लिए और वो गुरनूर बराड़ के बाद इस वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज रहे। गुरनूर बराड़ ने इस वनडे सीरीज में खेले 3 मैचों में कुल 9 विकेट लिए और वो टेस्ट सीरीज के लिए आखिरी वनडे मैच से बाहर किए गए थे।

अर्शदीप सिंह ने न्यूजीलैंड के खिलाफ इस वनडे सीरीज में कुल 8 विकेट लिए और वो भारत की तरफ से साल 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में प्रसिद्ध कृष्णा की बराबरी पर आ गए। अर्शदीप सिंह ने इस साल अब तक खेले 9 वनडे मैचों में कुल 16 विकेट लिए हैं जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने भी अब तक खेले 9 वनडे मैचों में 16 विकेट लिए हैं। इस लिस्ट में गुरनूर बराड़ पहले नंबर पर हैं जिन्होंने 13 वनडे मैचों में 23 विकेट लिए हैं। इस लिस्ट में अर्शदीप ने कृष्णा की बराबरी करते हुए दूसरे नंबर पर जगह बनाई। हालांकि औसत और इकॉनामी के लिहाज से अर्शदीप सिंह, कृष्णा से आगे हैं।

साल 2026 में भारत के लिए वनडे में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप-5 बॉलर

गुरनूर बराड़- 13 मैच- 23 विकेट

अर्शदीप सिंह- 9 मैच- 16 विकेट

प्रसिद्ध कृष्णा- 9 मैच- 16 विकेट

अक्षर पटेल- 8 मैच- 11 विकेट

कुलदीप यादव- 8 मैच- 10 विकेट

आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो 5वां वनडे मैच खेला गया उसमें न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था और फिर भारत ने पहली पारी में 42.1 ओवर में 209 रन बनाए तो वहीं इसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम दूसरी पारी में 48.1 ओवर में 187 रन पर आउट हो गई और उसे 22 रन से हार मिली।

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आर्यवीर सहवाग ने अंडर 19 एशिया कप 2026 में खेले 5 मैचों में कुल 16 छक्के लगाए और इस टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में अजिजुल हकीम से आगे निकल गए। इस लिस्ट में वैभव सूर्यवंशी पहले नंबर पर हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)