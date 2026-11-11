आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2027 का आयोजन साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया के 12 स्थानों पर 2 अक्टूबर से 21 नवंबर तक खेला जाएगा। एक बार फिर से भारत को खिताब जीतने का प्रबल दावेदारों में से एक माना जा रहा है और इस टूर्नामेंट के शुरू होने में अभी 10 महीने से भी अधिक का समय बचा है, लेकिन टीम इंडिया के पूर्व स्पिनर आर अश्विन ने इस टूर्नामेंट के लिए अपनी पसंद के पांच तेज गेंदबाजों के नाम बताए।

इंस्टाग्राम पर सोनी स्पोर्ट्स द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो में आर अश्विन ने हार्दिक पांड्या और प्रसिद्ध कृष्णा के साथ-साथ जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को तो शामिल किया, लेकिन उन्होंने मोहम्मद शमी का कोई जिक्र नहीं किया जो वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। यही नहीं उन्होंने वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिए भारतीय पेस अटैक के दल में गुरनूर बराड़ या हर्षित राणा को भी शामिल नहीं किया बल्कि पांचवें सीमर के रूप में उन्होंने टीम में अर्शदीप सिंह को जगह दी।

अश्विन ने वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिए भारतीय पेस अटैक का किया चयन

अर्शदीप सिंह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं, लेकिन नवंबर 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने भारत के लिए वनडे में डेब्यू किया था। हालांकि उन्होंने भारत के लिए अब तक ज्यादा वनडे मैच नहीं खेले हैं। इन दिनों वो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जा रहे 5 मैचों की वनडे सीरीज में भारतीय पेस अटैक का हिस्सा हैं और अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इस वनडे सीरीज के पहले मैच में उन्होंने 70 रन देकर 4 विकेट लिए थे जबकि दूसरे मैच में उन्हें कोई सफलता नहीं मिली थी और तीसरे मैच बारिश की वजह से नहीं खेला जा सका था।

दूसरी तरफ गुरनूर बराड़ भी न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की वनडे सीरीज में टीम इंडिया का हिस्सा हैं और अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। उन्होंने पहले वनडे में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन विकेट लिए थे और फिर दूसरे वनडे मैच में उन्होंने 10 ओवर में 30 रन देकर 4 विकेट हासिल किया था और ये उनका वनडे में बेस्ट प्रदर्शन भी रहा था। हालांकि इस वीडियो में अश्विन ने कहा कि उनक मन तो था कि वो शमी को इसमें शामिल करें, लेकिन आखिरी में उन्होंने ऐसा नहीं करने का फैसला किया।

IND U19 vs PAK U19: अर्जुन ने पाकिस्तान के खिलाफ 80 गेंदों पर लगाया शतक, युवराज सिंह से होती है तुलना

पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तरफ से अर्जुन ने शतकीय पारी खेली और टीम को खराब स्थिति से बाहर लाने का काम किया। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 208 रन बनाए। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)