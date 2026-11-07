भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच वेलिंगटन के हेनरी स्टेडियम में शनिवार को खेला गया जिसमें भारत को 4 रन से जीत मिली। इस मैच में भारतीय तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ ने दिखा दिया कि टीम मैनेजमेंट आखिर क्यों उन पर भरोसा जता रहा है। गुरनूर ने इस मैच में शानदार गेंदबाजी की और 10 ओवर में 30 रन देकर 4 विकेट लिए और प्लेयर ऑफ द मैच भी बने।

गुरनूर बराड़ ने इस मैच में अपने वनडे करियर की बेस्ट गेंदबाजी भी की और इस गेंदबाज की गति और उछाल का सामना कीवी बल्लेबाज नहीं कर पाए। उनका पहला स्पैल शानदार रहा जिसमें उन्होंने 6 ओवर में सिर्फ 8 रन दिए और 2 विकेट भी चटकाए।न्यूजीलैंड की टीम दूसरे मैच में सिर्फ 130 रन पर ऑलआउट हो गई जिसमें गुरनूर सबसे शानदार गेंदबाज रहे। उन्होंने टॉम लैथम और ग्लेन फिलिप्स को पहले स्पैल में आउट किया और बाद में मेजबान टीम के कप्तान मिचेल सैंटनर और नाथन स्मिथ को भी पवेलियन भेजा।

गुरनूर ने तोड़ा कुलदीप का 7 साल पुराना रिकॉर्ड

गुरनूर ने इस मैच में 30 रन देकर 4 विकेट लिए और न्यूजीलैंड में भारत की तरफ से बेस्ट गेंदबाजी करने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ गए। उन्होंने कुलदीप यादव का 7 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया जिन्होंने 2019 में नेपियर में 39 रन देकर 4 विकेट लिए थे और कुलदीप अब इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आ गए। न्यूजीलैंड में भारत की तरफ से वनडे में बेस्ट गेंदबाजी का रिकॉर्ड अनिल कुंबले के नाम पर दर्ज है जिन्होंने 1994 में वेलिंगटन में 33 रन देकर 5 विकेट लिए थे जबकि दूसरे नंबर पर जवागल श्रीनाथ हैं जिन्होंने 2002 में ऑललैंड में 23 रन देकर 4 विकेट लिए थे।

न्यूजीलैंड में वनडे में बेस्ट गेंदबाजी करने वाले टॉप-5 भारतीय

प्लेयर बेस्ट बॉलिंग विरुद्ध वेन्यू साल अनिल कुंबले 5-33 न्यूजीलैंड वेलिंगटन 1994 जवागल श्रीनाथ 4-23 न्यूजीलैंड ऑकलैंड 2002 गुरनूर बराड़ 4-30 न्यूजीलैंड वेलिंगटन 2026 कुलदीप यादव 4-39 न्यूजीलैंड नेपियर 2019 अनिल कुंबले 4-40 साउथ अफ्रीका हैमिल्टन 1995

रोहित शर्मा टॉप-3 से बाहर, सचिन से आगे कोहली; इंटरनेशनल क्रिकेट में जीते हुए मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बैटर

इंटरनेशनल क्रिकेट मेंं जीते हुए मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में सचिन तेंदुलकर से आगे विराट कोहली और रिकी पोटिंग हैं। इस लिक्ट में रोहित शर्मा टॉप-5 से बाहर हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)