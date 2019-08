बाढ़ के कहर से देश के कई हिस्से प्रभावित हैं। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश के चलते भयावह स्थिति बनी हुई है और जान-माल का नुकसान देखने को मिल रहा है। ऐसे में पुलिस, सेना और एनडीआरएफ बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने और उनकी जान बचाने की हर संभव कोशिश में जुटी है। सोशल मीडिया पर कई तरह की पोस्ट वायरल हो रही हैं। इसी बीच एक वीडियो ने इन दिनों धमाल मचा रखा है, जिसमें एक कांस्टेबल दो बच्चियों को अपने कंधे पर बिठाकर बाढ़ से निकाल रहा है। गुजरात के इस कांस्टेबल को पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण ने भी सैल्यूट किया है।

भारतीय टीम के इस पूर्व स्टार बल्लेबाज ने अपने आधिकारिक ट्वीटर हैंडल पर इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि यह वीडियो दिल छू लेने वाला है। गुजरात के कांस्टेबल पृथ्वीराज सिंह जडेजा ने कल्याणपुर गांव से इन दो बच्चियों को बाहर निकाला। बाढ़ के पानी में तकरीबन डेढ़ किलोमीटर का सफर पृथ्वीराज ने दोनों बच्चियों को अपने कंधे पर बिठाकर तय किया और इनकी जान बचाई। इनके साहस को सलाम है।

What a wonderful and touching video of Constable Pruthviraj Sinh Jadeja in Kalyanpur village of Gujarat rescuing 2 children by walking one and a half kms in flood water. Hats off to his exemplary dedication and courage #GujaratFloods pic.twitter.com/Ia9cgcYIIP

— VVS Laxman (@VVSLaxman281) August 11, 2019