आईपीएल 2026 के फाइनल के बाद रविवार 31 मई की देर रात एक बड़ा हादसा अहमदाबाद में हुआ। मैच के बाद टीम होटल लौट रही गुजरात टाइटंस की बस में आग लग गई। पीटीआई की जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के कारण टीम बस में आग लगी। हालांकि, सभी खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के सदस्यों को सुरक्षित बचाया गया और बाहर निकाला गया।

पीटीआई की जानकारी के अनुसार जब टीम बस में धुआं निकलने लगा तो हड़कंप मचा और आनन-फानन में सभी खिलाड़ियों और सदस्यों को बाहर निकाला गया। वह सभी रोड पर कुछ देर खड़े रहे और दूसरी बस के आने तक वहीं इंतजार किया। इसके बाद दूसरे वाहन की व्यवस्था की गई और सभी खिलाड़ियों व टीम स्टाफ को होटल ले जाया गया। फाइनल में 5 विकेट से मिली हार के बाद गुजरात के लिए 31 मई की रात खौफनाक साबित हुई।

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