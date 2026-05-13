आईपीएल 2026 का 56वांं मैच मंगलवार को सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया। 12वें मैच में अपनी आठवीं जीत दर्ज करते हुए गुजरात ने अंकतालिका में टॉप पर जगह बना ली। इस मैच में कई बड़े रिकॉर्ड भी बने। सनराइजर्स की टीम इस मैच में 86 रन पर ही ढेर हो गई। यह उनका आईपीएल इतिहास का सबसे छोटा स्कोर भी था। ऐसे ही 7 बड़े रिकॉर्ड इस मैच में बने हैं।

इस मुकाबले की बात करें संक्षिप्त तौर पर तो पहले खेलते हुए गुजरात टाइटंस ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बनाए थे। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद की पूरी टीम 14.5 ओवर में 86 रन पर ही ढेर हो गई। अभिषेक, हेड, इशान, क्लासेन, कमिंस जैसे धाकड़ खिलाड़ियों वाली यह टीम बुरी तरह फ्लाप नजर आई। यह हैदराबाद की इस सीजन पांचवीं हार थी और गुजरात की 8वीं जीत।

GT vs SRH मैच में बने 7 बड़े रिकॉर्ड

1- सनराइजर्स हैदराबाद की आईपीएल में सबसे बड़ी हार (रनों के लिहाज से)

82 रन: बनाम गुजरात टाइटंस, अहमदाबाद, 2026*

बनाम गुजरात टाइटंस, अहमदाबाद, 2026* 80 रन: बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स, कोलकाता, 2025

बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स, कोलकाता, 2025 78 रन: बनाम चेन्नई सुपर किंग्स, चेन्नई, 2024

बनाम चेन्नई सुपर किंग्स, चेन्नई, 2024 77 रन: बनाम चेन्नई सुपर किंग्स, हैदराबाद, 2013

2- गुजरात टाइटंस की आईपीएल में सबसे बड़ी जीत (रनों के लिहाज से)

82 रन: बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, अहमदाबाद, 2026*

बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, अहमदाबाद, 2026* 77 रन: बनाम राजस्थान रॉयल्स, जयपुर, 2026

बनाम राजस्थान रॉयल्स, जयपुर, 2026 62 रन: बनाम मुंबई इंडियंस, अहमदाबाद, 2023

बनाम मुंबई इंडियंस, अहमदाबाद, 2023 62 रन: बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स, पुणे, 2022

बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स, पुणे, 2022 58 रन: बनाम राजस्थान रॉयल्स, अहमदाबाद, 2025

3- IPL में सनराइजर्स हैदराबाद के सबसे कम स्कोर

86 रन: बनाम गुजरात टाइटंस, अहमदाबाद, 2026 (दूसरी पारी)

बनाम गुजरात टाइटंस, अहमदाबाद, 2026 (दूसरी पारी) 96 रन: बनाम मुंबई इंडियंस, हैदराबाद, 2019 (दूसरी पारी)

बनाम मुंबई इंडियंस, हैदराबाद, 2019 (दूसरी पारी) 113 रन: बनाम मुंबई इंडियंस, हैदराबाद, 2015 (पहली पारी)

बनाम मुंबई इंडियंस, हैदराबाद, 2015 (पहली पारी) 113 रन: बनाम केकेआर, चेन्नई, 2024 फाइनल (पहली पारी)

बनाम केकेआर, चेन्नई, 2024 फाइनल (पहली पारी) 114 रन: बनाम पंजाब किंग्स, दुबई, 2022 (दूसरी पारी)

4- साल 2024 के बाद यह पहला मौका था जब सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 200 से कम का लक्ष्य आईपीएल में नहीं चेज कर पाई।

5- गुजरात टाइटंस की सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ पिछले 7 पूरे हुए मैचों में यह लगातार छठी जीत है। इसमें से चार जीत अहमदाबाद में उसे मिली हैं।

6- IPL की एक पारी में विकेटकीपर के सबसे ज्यादा शिकार

5 : कुमार संगकारा (डेक्कन) बनाम आरसीबी, हैदराबाद, 2011

कुमार संगकारा (डेक्कन) बनाम आरसीबी, हैदराबाद, 2011 5 : जोस बटलर (गुजरात टाइटंस) बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, अहमदाबाद, 2026

7- 168 रन का स्कोर गुजरात द्वारा अहमदाबाद में बचाया गया संयुक्त रूप से सबसे बड़ा स्कोर है। इससे पहले 2024 में भी गुजरात ने मुंबई के खिलाफ 168 रन यहां डिफेंड किए थे। आईपीएल 2026 का यह दूसरा सबसे कम स्कोर डिफेंड हुआ है। इससे पहले 159 रन राजस्थान ने लखनऊ के खिलाफ लखनऊ में डिफेंड किए थे।

सनराइजर्स को हरा गुजरात टाइटंस शीर्ष पर, क्लासेन ने साई से छीनी ऑरेंज कैप, भुवी का दबदबा बरकरार

आईपीएल 2026 के के 51वें मैच के बाद गुजरात टाइटंस 16 अंक के साथ शीर्ष पर पहुंच गई है। सनराइजर्स हैदराबाद तीसरे नंबर पर है। ऑरेंज कैप हेनरिक क्लासेन और पर्पल कैप भुवनेश्व कुमार के पास है। कगिसो रबाडा के भी 21 विकेट हो गए हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर