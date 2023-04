Live

GT vs RR Live Score,IPL 2023: संजू सैमसन ने टॉस जीता, गुजरात की पहले बल्लेबाजी

GT vs RR (Gujarat vs Rajasthan) IPL 2023 Live Score Updates in Hindi: आज राजस्थान रॉयल्स के सामने गुजरात टाइटंस की चुनौती होगी

जीटी बनाम आरआर (गुजरात टाइटन्स vs राजस्थान रॉयल्स)आईपीएल 2023 स्कोर: संजू सैमसन व हार्दिक पांड्या (सोर्स-फाइल फोटो)

Go to Live Updates GT vs RR IPL 2023 Live Match Score in Hindi: आईपीएल 2023 के 23वें लीग मैच में डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस और पिछले सीजन की उप-विजेता राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर हो रहा है। इस मुकाबले में राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। Indian Premier League, 2023 Narendra Modi Stadium, Ahmedabad 16 April 2023 Gujarat Titans 0/0 (0.0) vs Rajasthan Royals Match yet to begin ( Day – Match 23 ) Rajasthan Royals elected to field https://www.jansatta.com/blank.html Live Updates IPL 2023,Gujarat Titans vs Rajasthan Royal Live Score: गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स 19:11 (IST) 16 Apr 2023 RR vs GT Live: गुजरात टाइटंस की प्लेइंग इलेवन रिद्धिमान साहा (विकेटकीपर), शुभमन गिल, साई सुदर्शन, हार्दिक पांड्या (कप्तान), अभिनव मनोहर, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, अल्जारी जोसेफ, मोहम्मद शमी, मोहित शर्मा। 19:10 (IST) 16 Apr 2023 RR vs GT Live: राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग इलेवन जोस बटलर, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन (विकेटकीपर व कप्तान), रियान पराग, शिमरोन हेटमायर, ध्रुव जुरेल, रविचंद्रन अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, एडम जैंपा, संदीप शर्मा, युजवेंद्र चहल। 19:05 (IST) 16 Apr 2023 RR vs GT Live: राजस्थान ने टॉस जीता इस मैच में राजस्थान की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। अब गुजरात टाइटंस की टीम पहले बल्लेबाजी करेगी। 18:01 (IST) 16 Apr 2023 RR vs GT Live: गुजरात की संभावित प्लेइंग इलेवन रिद्धिमान साहा (विकेटकीपर), शुभमन गिल, साई सुदर्शन, हार्दिक पांड्या (कप्तान), डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, विजय शंकर, राशिद खान, अल्जारी जोसेफ, मोहम्मद शमी, जोशुआ लिटिल। 18:01 (IST) 16 Apr 2023 RR vs GT Live: राजस्थान की संभावित प्लेइंग इलेवन यशस्वी जायसवाल, जोस बटलर, संजू सैमसन (कप्तान व विकेटकीपर), देवदत्त पडिक्कल, शिमरोन हेटमायर, ध्रुव जुरेल, रविचंद्रन अश्विन, जेसन होल्डर, कुलदीप सेन, संदीप शर्मा, युजवेंद्र चहल। राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस दोनों ही टीमों का अब तक का प्रदर्शन अच्छा रहा है। एक तरफ जहां राजस्थान की टीम ने पिछले चार में से तीन मैच जीते हैं तो गुजरात की भी स्थिति कुछ ऐसी ही रही है। दोनों टीमों ने अब तक छह-छह अंक अर्जित किए हैं, लेकिन अंकतालिका में राजस्थान की टीम बेहतर रन रेट के आधार पर पहले स्थान पर है तो वहीं गुजरात की टीम अभी तीसरे नंबर पर है। दोनों टीमें पूरी तरह से संतुलित नजर आ रही है, लेकिन गुजरात को उनके घरेलू मैदान का फायदा मिल सकता है।