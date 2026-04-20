आईपीएल 2026 के 30वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस की भिड़ंत गुजरात टाइटंस के साथ हो रही है। इस मैच में पांच बार की चैंपियन मुंबई ने दो युवा खिलाड़ियों को डेब्यू का मौका दिया है। अभी यह मुंबई का सिर्फ छठा मुकाबला है और टीम अभी तक कुल 19 खिलाड़ियों का इस्तेमाल कर चुकी है। दिग्गज टी20 के बल्लेबाज रोहित शर्मा की इस मैच में भी वापसी नहीं हुई है। यानी मुंबई की टीम अब युवाओं पर भरोसा जता रही है।

कौन से 2 खिलाड़ियों का डेब्यू?

मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच से पहले दानिश मालेवार और कृष भगत को डेब्यू कैप मिली है। दानिश विदर्भ के बल्लेबाज हैं और पिछले साल अगस्त में दलीप ट्रॉफी में 203 रन बनाकर उन्होंने सुर्खियां बटोरी थीं। उन्हें 30 लाख रुपये में मुंबई की फ्रेंचाइजी ने अपने साथ जोड़ा था।

दानिश के अलावा मुंबई इंडियंस ने इस मैच के लिए कृष भगत को भी डेब्यू का मौका दिया है। उनका बीच सीजन मुंबई की टीम में बतौर रिप्लेसमेंट चयन हुआ था। अथर्व अंकोलेकर की जगह कृष को मुंबई की फ्रेंचाइजी में एंट्री मिली थी। दाएं हाथ के गेंदबाज और एक ऑलराउंडर हैं जो निचले क्रम पर बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। वह पिछले दो साल से मुंबई इंडियंस के ट्रायल का हिस्सा थे।

रोहित शर्मा की नहीं हुई वापसी, रिकल्टन बाहर

मुंबई इंडियंस की टीम में चोटिल रोहित शर्मा की वापसी अभी भी नहीं हुई है। वह आरसीबी के खिलाफ मैच में चोटिल हुए थे और रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौट गए थे। उसके बाद पिछले मैच में पंजाब किंग्स के खिलाफ भी रोहित हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण नहीं लौट पाए थे। अब गुजरात टाइटंस के खिलाफ भी रोहित की वापसी नहीं हुई है। शायद वह अभी पूरी तरह फिट नहीं है।

No surprises for GT, two changes for MI for this epic clash 💥



GT 👉 Unchanged

MI 👉 Danish and Krish are making their debut.



GT won the toss & chose to field.#TATAIPL 2026 | #GTvMI | LIVE NOW 👉 https://t.co/EXwHuATWcw pic.twitter.com/grey7j9z11 — Star Sports (@StarSportsIndia) April 20, 2026

वहीं रियान रिकल्टन को इस मैच से बाहर किया गया है। क्विंटन डी कॉक ने पिछले मैच में शतक लगाया था। उनका वह इस सीजन का पहला मैच था और आते ही उन्होंने शतक लगाते हुए शुरुआत की थी। अब इस मैच में वह नए ओपनिंग पार्टनर दानिश मालेवार के साथ पारी की शुरुआत कर सकते हैं।

मुंबई इंडियंस की स्टार्टिंग प्लेइंग 11

दानिश मालेवार, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या (कप्तान), तिलक वर्मा, शेरफेन रदरफोर्ड, मिचेल सैंटनर, कृष भगत, जसप्रीत बुमराह, अल्लाह गजनफर।

गुजरात टाइटंस की स्टार्टिंग प्लेइंग 11

शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, शाहरुख खान, राशिद खान, मोहम्मद सिराज, कगिसो रबाडा, प्रसिद्ध कृष्णा, अशोक शर्मा।

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