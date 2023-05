IPL 2023: ऋद्धिमान साहा की विस्फोटक बल्लेबाजी के मुरीद हुए विराट कोहली, इंस्टाग्राम पर लगाई उनकी स्टोरी

विराट कोहली ने ऋद्धिमान साहा की पारी को एन्जॉय किया। कोहली ने अपने टीवी स्क्रीन की फोटो को इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगाया है और ऋद्धिमान साहा की बल्लेबाजी की तारीफ की है।

आईपीएल 2023 के 51वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ गुजरात टाइटंस ने 20 ओवर में 227 रन बना दिए हैं। लखनऊ को जीत के लिए अब 228 रन का लक्ष्य मिला है। गुजरात की तरफ से ऋद्धिमान साहा और शुभमन गिल ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। विस्फोटक पारी की शुरुआत साहा ने की थी। साहा ने 20 गेंदों के अंदर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली और वह 43 गेंदों में 81 रन की पारी खेलकर आउट हुए। साहा ने अपनी पारी में 10 चौके और 4 छक्के लगाए। कोहली ने क्या कहा? ऋद्धिमान साहा की पारी को विराट कोहली भी एन्जॉय किया। दरअसल, कोहली ने इंस्टाग्राम पर अपनी टीवी स्क्रीन की फोटो क्लिक कर लगाई है और फोटो के साथ लिखा है- “क्या प्लेयर है ऋद्धि”। विराट ने अपनी स्टोरी में ऋद्धिमान साहा को टैग भी किया है। बता दें कि 38 साल के ऋद्धिमान साहा अपने शतक से चूक गए। अगर वो ऐसा कर देते तो आईपीएल में शतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन जाते। गिल और साहा के बीच हुई शतकीय साझेदारी ऋद्धिमान साहा और शुभमन गिल ने गुजरात को अच्छी शुरुआत दिलाई। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच पहले विकेट के लिए 142 रन की साझेदारी हुई। साहा ने 20 गेंदों में अपनी हाफसेंचुरी पूरी कर ली थी। वहीं गिल ने 30 गेंदों में अपना अर्द्धशतक पूरा किया था। ऋद्धिमान साहा के रूप में गुजरात को पहला झटका लगा था। साहा ने 43 गेंदों में 10 चौके और 4 छक्कों की मदद से 81 रन बनाए। वहीं गिल ने 51 गेंदों में 94 रन की पारी खेलकर नाबाद रहे। गिल ने अपनी पारी में 2 चौके और 7 छक्के लगाए। गिल अपने शतक से दूर रह गए। Virat Kohli enjoying the batting of Saha. pic.twitter.com/64f0WQLImF — Johns. (@CricCrazyJohns) May 7, 2023

