GT IPL Schedule 2026: गुजरात टाइटंस का शेड्यूल, मैच, स्क्वाड और वेन्यू समेत पूरी जानकारी

Gujarat Titans Schedule 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में गुजरात टाइटंस(GT) अपने अभियान की शुरुआत 31 मार्च को मुल्लांपुर में पंजाब किंग्स(PBKS) के खिलाफ करेगी। पहले चरण में वह 4 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स, 8 अप्रैल को गुजरात टाइटंस और 12 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स से भिड़ेगी। उसे मुल्लांपुर, अहमदाबाद, दिल्ली और लखनऊ में मैच खेलना है।

गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी शीर्ष क्रम कप्तान शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जोस बटलर पर काफी निर्भर करेगी। सरफेन रदरफोर्ड के चले जाने के मध्यक्रम थोड़ा कमजोर दिखता है, लेकिन टीम के पास वाशिंगटन सुंदर और शाहरुख खान जैसे खिलाड़ी हैं। राहुल तेवतिया चोट से उबर रहे हैं। टीम के पास राशिद खान और जेस होल्डर जैसे खिलाड़ी भी हैं।

गुजरात जायंट्स का स्क्वाड

शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर, कुमार कुशाग्र, अनुज रावत, टॉम बैंटन, ग्लेन फिलिप्स, निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद अरशद खान, साई किशोर, जयंत यादव, जेसन होल्डर, साई सुदर्शन, शाहरुख खान, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, मानव सुथार, गुरनूर सिंह बराड़, इशांत शर्मा, अशोक शर्मा, पृथ्वी राज यारा, ल्यूक वुड, राहुल तेवतिया, राशिद खान।

गुजरात जायंट्स का शेड्यूल

मेजबान टीममेहमान टीमजगहदिन
पंजाब किंग्सगुजरात टाइटंसमुल्लांपुर31/03/2026
गुजरात टाइटन्सराजस्थान रॉयल्सअहमदाबाद04/04/2026
दिल्ली कैपिटल्सगुजरात टाइटंसदिल्ली08/04/2026
लखनऊ सुपर जायंट्सगुजरात टाइटंसलखनऊ12/04/2026
