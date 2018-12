ऑस्ट्रेलिया में इन दिनों बिग बैस मुकाबलों में कई आतिशी पारियां देखने को मिल रही हैं। एक तरफ जहां पुरुष खिलाड़ियों का रोमांच इस लीग में धमाल मचा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ महिला खिलाड़ियों से भी कई शानदार और रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। ऐसी ही एक पारी महिला बिग बैश लीग में ब्रिसबेन हीट की सलामी बल्लेबाज ग्रेस हैरिस के बल्ले से देखने को मिली जहां उन्होंने केवल 42 गेंदों में ही शतक जड़कर मैदान में तूफान ला दिया। उनका यह शतक महिला बिग बैश का सबसे तेज शतक भी है।

दरअसल ये मुकाबला मेलबर्न स्टार्स बनाम ब्रिसबेन हीट के बीच खेला जा रहा था। इसमें टॉस जीतकर मेलबर्न की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट खोकर निर्धारित 20 ओवरों में 132 रन बनाए, जिसके जवाब में जब ब्रिसबेन की सलामी जोड़ी मैदान में उतरी तो विपक्षी टीम का पसीना छूट गया। हैरिस ने 42 गेंदों में ही शतक जड़कर अपनी टीम को 11वें ओवर में ही मैच जिता दिया। इस पारी में उन्होंने 13 चौके और 6 छक्के जड़े।

Let’s relive that, shall we? Grace Harris with the fastest WBBL century ever#BringTheHeat #WBBL04 pic.twitter.com/0ttFP8RoYa

— Brisbane Heat WBBL (@HeatWBBL) December 19, 2018