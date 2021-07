भारत में कई लोगों के लिए क्रिकेट एक धर्म है। इस खेल को देश भर में जबरदस्त लोकप्रियता हासिल है। जब टीम इंडिया विदेश में टूर्नामेंट खेल रही हो तो दुनिया भर में रह रहे भारतीय उनका खेल देखने का मौका कभी नहीं छोड़ते। लाखों उत्साही प्रशंसकों की नसों में क्रिकेट दौड़ता है। फैंस सुख और दुख में हमेशा राष्ट्रीय टीम और खिलाड़ियों का समर्थन करने के लिए खड़े रहते हैं।

वे कहते हैं कि आप एक भारतीय को क्रिकेट से दूर ले जा सकते हैं लेकिन क्रिकेट को एक भारतीय से दूर नहीं कर सकते। गूगल (Google) के सीईओ सुंदर पिचाई इसका आदर्श उदाहरण हैं। वह बहुत बड़े क्रिकेट प्रशंसक हैं। वह कई मौकों पर इस खेल के लिए अपने प्यार और प्रशंसा का इजहार कर चुके हैं। पिचाई ने अक्सर क्रिकेट के प्रति अपने प्यार और पसंदीदा क्रिकेटर्स के बारे में बात की हैं।

कई अन्य क्रिकेट प्रशंसकों की तरह, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक के सीईओ भी शायद ही कभी इस खेल को खेलने का मौका चूकते हैं। हाल ही में उन्होंने सड़क पर क्रिकेट का आनंद लिया। उन्होंने इसकी तस्वीरें भी साझा कीं। सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीरों में पिचाई बल्लेबाजी का लुत्फ उठाते नजर आए। यही नहीं, गूगल के सीईओ ने बीबीसी के अमोल रंजन की गुगली पर बेहतरनी शॉट भी लगाया।

सुंदर पिचाई ने एक ट्वीट में लिखा, ‘क्वांटम कंप्यूटिंग से लेकर स्थिरता तक कई विषयों पर बीबीसी के अमोल रंजन के साथ गहन चर्चा हुई। क्रिकेट बैट को अपने साथ लाने के लिए अमोल रंजन का धन्यवाद। हमेशा क्रिकेट के बल्ले और गेंद को खेलने का मौका मिलना पसंद है।’

इस पोस्ट पर क्रिकेट फैंस ने Google के सीईओ की काफी प्रशंसा की। फैंस ने क्रिकेट खेलने के लिए अपने व्यस्त कार्यक्रम से कुछ समय निकालने के लिए उनकी सराहना की। एक यूजर ने लिखा, ‘दुनिया में सर्वश्रेष्ठ सीईओ।’ एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘आप भारत को गौरवान्वित करते हैं।’

Thanks @amolrajan @BBC for a great discussion on a range of topics from quantum computing to sustainability — and for bringing your cricket bat with you:) Always love a chance to play https://t.co/TtT4rkyaxC

— Sundar Pichai (@sundarpichai) July 13, 2021