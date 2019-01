भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी के मैदान पर चौथे और आखिरी टेस्ट मैच का रोमांच जारी है। इस मुकाबले में टॉस जीतकर टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था। इस मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए 622 रन पर अपनी पहली पारी की घोषणा कर दी थी लेकिन टीम इंडिया की तरफ से सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने अपने प्रदर्शन से सभी को निराश किया था और महज 9 रन बनाकर आउट हो गए थे। हालांकि अब जब ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी कर रही है तो केएल राहुल ने कुछ ऐसा किया है जिसकी हर ओर तारीफ हो रही है।

दरअसल हुआ यूं कि जब तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज हैरिस और ख्वाजा ने 24 के स्कोर से पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया, वहीं जडेजा के एक ओवर में जब टीम का स्कोर 32 पर था तो हैरिस ने एक शॉट खेला और केएल राहुल ने शानदार डािव मारते हुए इसे लपक लिया और सभी खिलाड़ी उन्हें बधाई देने के लिए आगे बढ़ने लगे लेकिन केएल राहुल ने खुद ही मना कर दिया कि ये गेंद पहले जमीन से टकरा चुकी है। उनकी इस ईमानदारी को देखते हुए हर किसी ने उनकी तारीफ की तो वहीं अंपायर ने भी केएल राहुल की प्रशंसा की।

A good effort from Rahul and he immediately says it bounced. Great stuff. Umpire Gould a big fan of it #CloseMatters#AUSvIND | @GilletteAU pic.twitter.com/7nA0H5Lsc7

