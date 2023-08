विश्वनाथन आनंद को उन्हीं के ‘चेले’ ने पछाड़ा, वर्ल्ड कप मैच से पहले नहीं दिया ‘भाव’; पहली बार FIDE रैंकिंग के टॉप 10 में 2 भारतीय

गुकेश को 2.5 रेटिंग अंक का फायदा हुआ और उनकी लाइव रेटिंग 2755.9 पहुंच गई जबकि आनंद की रेटिंग 2754.0 है। इसके साथ ही गुकेश लाइव रैंकिंग में आनंद को पछाड़कर नौवें स्थान पर पहुंच गए।

डी गुकेश ग्रैंडमास्टर हैं। वह FIDE रैंकिंग में टॉप 10 में पहुंच गए हैं। (FIDE)

किशोर ग्रैंडमास्टर डी गुकेश ने शतरंज विश्व कप के दूसरे दौर में गुरुवार को स्थानीय दावेदार मिसरातदिन इस्कांद्रोव को हराया और खेल की वैश्विक संचालन संस्था फिडे की लाइव विश्व रेटिंग में अपने आदर्श विश्वनाथन आनंद को पछाड़ दिया। सत्रह साल के गुकेश ने दूसरे दौर के मुकाबले की दूसरी बाजी में अजरबेजान के इस्कांद्रोव को 44 चाल में शिकस्त दी। आनंद को अपना आदर्श मानने वाले गुकेश ने वर्ल्ड कप के मुकाबले में आनंद को हराया था। आनंद से आगे निकले गुकेश फिडे ने ट्वीट में कहा, ‘‘डी गुकेश आज फिर जीते और लाइव रेटिंग में विश्वनाथन आनंद से आगे निकल गए। एक सितंबर को जारी होने वाली फिडे की अगली आधिकारिक रैंकिंग में अभी लगभग एक महीना है लेकिन पूरी संभावना है कि यह 17 वर्षीय खिलाड़ी सबसे अधिक रेटिंग वाले भारतीय खिलाड़ी के रूप में विश्व रैंकिंग में शीर्ष 10 में जगह बनाएगा।’’ टॉप 10 में शामिल दो भारतीय गुकेश को 2.5 रेटिंग अंक का फायदा हुआ और उनकी लाइव रेटिंग 2755.9 पहुंच गई जबकि आनंद की रेटिंग 2754.0 है। इसके साथ ही गुकेश लाइव रैंकिंग में आनंद को पछाड़कर नौवें स्थान पर पहुंच गए। पांच बार के विश्व चैंपियन आनंद 10वें स्थान पर खिसक गए। जुलाई 1991 में पहली बार विश्व रैंकिंग में शीर्ष 10 में जगह बनाने वाले आनंद जनवरी 1987 से भारत के शीर्ष रैंकिंग वाले खिलाड़ी बने हुए हैं। आनंद ने गुकेश को दी मुबारकबाद इस सफलता के बाद विश्वनाथ ने ट्वीट करके लिखा, ‘मुझे बहुत गर्व है। हमने एक ग्रैंड मास्टर, एक वर्ल्ड चैंपियन के साथ शुरू किया वहीं अब टॉप 10 में दो भारतीय खिलाड़ी हैं। भारत की नई प्रतिभाशाली पीढ़ी को बधाई खासतौर पर हमारे नए नंबर वन गुकेश को।’ गुकेश हमेशा से आनंद को अपना आइडल मानते हैं। उनके लिए यह कामयाबी बहुत बड़ी है। उन्होंने कुछ समय कहा था कि इस खेल को चुनने की वजह आनंद ही थे। हालांकि उनके मुताबिक कोई भी आनंद की जगह नहीं ले सकता। वर्ल्ड कप में हुआ था गुकेश और आनंद का सामना जब जगरेब में हुए वर्ल्ड कप के दौरान दोनों का आमना-सामना हुआ तब गुकेश का एक अलग रूप आनंद को नजर आया। गुकेश ने मैच के पहले आनंद से ज्यादा बात नहीं की। वह उनसे दूरी बना रहे थे। दिग्गज खिलाड़ी इसकी वजह भी समझ गया था। जब दोनों का सामना हुआ तो गुकेश ने मैच अपने नाम किया। यह उनके लिए बड़ी उपलब्धि थी। गुकेश अगले दौर में हमवतन एसएल नारायणन से भिड़ेंगे। गुरुवाई को कई भारतीय खिलाड़ियों ने तीसरे दौर में जगह बनाई। पुरुष वर्ग में ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंदा और निहाल सरीन ने जीत दर्ज की जबकि महिला वर्ग में डी हरिका और आर वैशाली ने अगले दौर में जगह बनाई। भारतीय ग्रैंडमास्टर बी अधिबान को हालांकि डेनिल डुबोव के खिलाफ 0.5-1.5 की हार के साथ प्रतियोगिता से बाहर हो गए। Also Read IND vs WI: हार्दिक पंड्या और युजवेंद्र चहल के बीच में आए अंपायर्स, पहले T20 में टीम इंडिया से हुई बड़ी गलती; देखें Video

पढ़ें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram