Global T20 Canada 2019: कनाडा में खेली गई ग्लोबल टी20 लीग के पहले सीजन का खिताब विन्नीपेग हॉक्स ने जीता। हालांकि, रनर अप रही वैंकूवर नाइट्स के आंद्रे रसेल वाहवाही लूट ले गए। उन्होंने गेंद और बल्ले दोनों से कमाल दिखाया। उन्होंने मैच को सुपर ओवर तक पहुंचा दिया। हालांकि, टीम को चैंपियन बनाने में असफल रहे।

इस टी20 टूर्नामेंट के चैंपियन का फैसला सुपर ओवर में हुआ। वैंकूवर नाइट्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी। विन्नीपेग हॉक्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 192 रन बनाए। उसके ओपनर शाईमैन अनवर ने 45 गेंद पर 90 रन बनाए। आंद्रे रसेल ने 29 रन देकर 4 विकेट लिए। शोएब मलिक की अगुआई वाली वैंकूवर नाइट्स ने भी 20 ओवर में 6 विकेट पर 192 रन बनाए। सुपर ओवर में वैंकूवर नाइट्स 9 रन ही बना पाई। विन्नीपेग हॉक्स ने चौथी गेंद पर ही लक्ष्य हासिल कर लिया।

मैच को सुपर ओवर में पहुंचाने का सारा श्रेय आंद्रे रसेल को जाता है। 192 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी वैंकूवर नाइट्स की शुरुआत खराब हुई। उसके शुरुआती 2 विकेट 2 रन पर ही गिर गए थे। इसके बाद रासी वान डेर डुसेन और डेनियल सैम्स ने 38 रन की साझेदारी की। टीम का स्कोर जब 53 रन था, तब वैंकूवर नाइट्स का चौथा विकेट गिरा। रासी वान डेर डुसेन के आउट होने पर क्रीज पर साद बिन जफर ने कप्तान शोएब मलिक के साथ मिलकर पांचवें विकेट के लिए 86 रन जोड़े। मलिक 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर 64 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने 30 गेंद की अपनी पारी के दौरान 6 चौके और 3 छक्के लगाए।

मलिक के आउट होने पर आंद्रे रसेल ने क्रीज संभाली। इस समय टीम को जीत के लिए 19 गेंद पर 54 रन बनाने थे। लगभग 300 के स्ट्राइक रेट से रन बनाना असंभव जैसा था, लेकिन रसेल ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने 3 चौके और 5 छक्के की मदद से 46 रन ठोक डाले। आखिरी गेंद पर वैंकूवर नाइट्स को जीत के लिए 3 रन चाहिए थे। बल्लेबाजी छोर पर रसेल थे। कलीम सना ने रसेल को गेंद फेंकी। रसेल ने उसे लॉन्ग ऑन की ओर खेला और रन लेने के लिए दौड़ पड़े। दो रन पूरे करने के बाद उन्होंने तीसरा रन लेकर टीम को चैंपियन बनाने की कोशिश की, लेकिन दूसरे छोर पर जफर महज कुछ सेकंड के अंतर से चूक गए और टीवी अंपायर ने उन्हें रन आउट दे दिया। इसके बाद मैच सुपर ओवर में चला गया।

सुपर ओवर में वैंकूवर नाइट्स की ओर से रसेल उतरे। उन्होंने कलीम की पहली ही गेंद पर छक्का जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। हालांकि, अगली 2 गेंद पर वे 2 रन ही ले पाए। चौथी गेंद पर कलीम ने उन्हें ड्वेन स्मिथ के हाथों कैच आउट करा दिया। 2 गेंद खेलने के लिए रासी वान डेर डुसेन लेकिन कलीम ने उन्हें उमर घानी के हाथों कैच आउट करा दिया। इस तरह वैंकूवर नाइट्स ने सुपर ओवर में 2 विकेट खोकर 9 रन बनाए।

विन्नीपेग हॉक्स को जीत के लिए 1 ओवर में 10 रन बनाने थे। क्रिस लिन ने चौथी गेंद पर ही इस लक्ष्य को हासिल कर विन्नीपेग हॉक्स को चैंपियन बना दिया। शाईमैन अनवर मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए। दक्षिण अफ्रीका के जेपी डुमिनी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के सम्मान से नवाजा गया।

