न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स ने देश के लिए टी20 में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड बना दिया है। उनकी शतकीय पारी की मदद से न्यूजीलैंड ने तीन टी20 मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में वेस्टइंडीज को 72 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ ही कीवी टीम ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। फिलिप्स ने 51 गेंद पर 108 रनों की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 10 चौके और आठ छक्के लगाए। न्यूजीलैंड ने पहला टी20 पांच विकेट से अपने नाम किया था।

वेस्टइंडीज ने माउंट माउनगुई में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड के ओपनर मार्टिन गुप्टिल और टिम साइफर्ट ने 5.4 ओवर में 49 रनों की साझेदारी की। साइफर्ट 13 गेंद पर 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। चार रन बाद गुप्टिल भी चलते बने। उन्होंने 23 गेंद पर 5 चौके और 2 छक्कों की मदद से 34 रन बनाए। दो विकेट गिरने के बाद डेवोन कॉनवे और ग्लेन फिलिप्स ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 184 रनों की साझेदारी की। न्यूजीलैंड के मैदान पर टी20 में किसी भी विकेट के लिए ये सबसे बड़ी साझेदारी है।

Third-highest T20I total for

Fastest T20I century for Glenn Phillips

Highest T20I partnership in New Zealand

The hosts secured a clinical win over to seal the series with one game to go #NZvWI REPORT

