बिग बैश लीग (बीबीएल) 2020-21 में मेलबर्न स्टार्स ने जीत के साथ शुरुआत की। उसने मानुका ओवल में खेले गए मैच में ब्रिसबेन हीट को 6 विकेट से हराया। इस जीत से उसे एक बोनस समेत 4 अंक मिले और वह अंक तालिका में टॉप पर पहुंच गई। उसने होबार्ट हरिकेंस को नीचे धकेला। होबार्ट हरिकेंस के एक मैच में 3 अंक हैं। मेलबर्न स्टार्स ने ब्रिसबेन हीट के कुल स्कोर के आधे से ज्यादा रन 10 ओवर के पहले ही बना लिए थे, इसलिए उसे बोनस के तौर पर एक अतिरिक्त अंक मिला।

मेलबर्न स्टार्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। ब्रिसबेन हीट की पूरी टीम 19.5 ओवर में 125 रन के स्कोर पर ही पवेलियन लौट गई। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मेलबर्न स्टार्स ने 17.1 ओवर में 4 विकेट पर 129 रन बना मैच अपने नाम कर लिया। 10 ओवर के बाद मेलबर्न स्टार्स का स्कोर 3 विकेट पर 66 रन था। मेलबर्न स्टार्स की इस जीत में ऑस्ट्रेलिया के स्टार पेसर नाथन कूल्टर नाइल और ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने अहम भूमिका निभाई। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2020 में फ्लाप रहे मैक्सवेल ने करीब 180 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए।

वहीं, नाथन कूल्टर नाइल ने 3.5 ओवर में महज 10 रन देकर 4 विकेट झटके और विरोधी टीम की बल्लेबाजी की रीढ़ तोड़ दी। यही नहीं, उन्होंने 2 खिलाड़ियों को रन आउट भी किया। वह मैन ऑफ द मैच भी चुने गए। नाइल के अलावा दिलबर हुसैन ने 4 ओवर में 25 रन देकर 2, जबकि क्लिंट हिनक्लिफ ने 2 ओवर में 19 रन देक एक विकेट लिया। ब्रिसबेन हीट के सिर्फ 6 बल्लेबाज ही दहाई का आंकड़ा पार कर पाए।

