टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज के बाद 12 जनवरी से तीन वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी। इसको लेकर दोनों टीमें तैयारी में जुट गई हैं, इस सीरीज में टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज और पूर्व कप्तान एमएस धोनी भी टीम के साथ काफी वक्त के बाद नजर आएंगे। धोनी के कूल अंदाज और बेहतरीन कप्तानी का तो हर कोई कायल है लेकिन जिस एक और वजह से धोनी अक्सर चर्चा में रहते हैं वो है उनका यूनिक हेलाकाप्टर शॉट। दुनिया का कोई भी आक्रामक बल्लेबाज क्यों न हो धोनी के इस शॉट का उसपर गहरा असर देखने को मिलता है इसकी एक झलक ऑस्ट्रेलिया और क्रिकेट जगत के सबसे चर्चित आलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल के ऊपर भी देखने को मिली जब उन्होंने सोशल मीडिया पर धोनी के इस शॉट का एक वीडियो पोस्ट किया और उसकी नकल करते देखे गए।

इस वीडियो में मैक्सवेल एक पुराने मैच में धोनी का कैच छोड़ने के वाकये का जिक्र कर रहे हैं, उसके बाद उन्होंने बताया कि कैच छूटने के बाद अगली ही गेंद पर भारतीय दिग्गज ने जेम्स फाकनर की गेंद पर शानदार छक्का जड़ा वो भी हेलीकाप्टर अंदाज में। मैक्सवेल भी इस शॉट को कॉपी करते दिख रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

With MS Dhoni joining the India ODI squad in Australia, enjoy @Gmaxi_32's impression of the great man!@BKTtires | #AUSvIND pic.twitter.com/IQBT81tndr

— Direct Hit (@directhitau) January 8, 2019