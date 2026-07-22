Commonwealth Games 2026 Live Streaming: स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से राष्ट्रमंडल खेल 2026 (Commonwealth Games 2026) का आगाज होने जा रहा है। दो अगस्त तक चलने वाले इस बहु-खेल आयोजन में इस बार खेलों की संख्या पिछले संस्करण की तुलना में काफी कम है, लेकिन भारत की उम्मीदें भारत की नजर फिर ज्यादा से ज्यादा पदक जीतने पर होंगी।

भारतीय दल में दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू और विश्व चैंपियन मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन जैसे अनुभवी खिलाड़ी शामिल हैं। वहीं, गुरिंदरवीर सिंह, सर्वेश कुशारे और ज्ञानेश्वरी यादव जैसे युवा खिलाड़ी भी पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।

ग्लासगो को कैसे मिली मेजबानी?

राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी पहले ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य को मिली थी, लेकिन आर्थिक कारणों से उसने आयोजन से अपना नाम वापस ले लिया। इसके बाद स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो ने मेजबानी की जिम्मेदारी संभाली। हालांकि, इस बार के राष्ट्रमंडल खेल पिछले संस्करण की तुलना में छोटे स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं। बर्मिंघम 2022 में जहां 19 खेल शामिल थे, वहीं इस बार सिर्फ 10 खेलों में मुकाबले होंगे।

10 खेलों के लिए होगी पदकों की जंग

एथलेटिक्स

तैराकी

आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स

ट्रैक साइक्लिंग

नेटबॉल

वेटलिफ्टिंग

मुक्केबाजी

जूडो

बॉल्स

3×3 बास्केटबॉल

भारत वर्ष 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। ऐसे में भारतीय खिलाड़ी ग्लासगो में शानदार प्रदर्शन कर आगामी मेजबान देश के रूप में अपनी दावेदारी भी मजबूत करना चाहेंगे।

इन भारतीय खिलाड़ियों पर रहेंगी सबसे ज्यादा नजर

नीरज चोपड़ा (भाला फेंक)

ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा फिर भारत की सबसे बड़ी पदक उम्मीद होंगे। उनसे स्वर्ण पदक की उम्मीद की जा रही है।

मीराबाई चानू (वेटलिफ्टिंग)

मीराबाई चानू अब तक राष्ट्रमंडल खेलों में दो स्वर्ण और एक रजत पदक जीत चुकी हैं। अगर वह इस बार भी स्वर्ण जीतती हैं तो लगातार तीसरे राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगी।

लवलीना बोरगोहेन (75 किग्रा मुक्केबाजी)

टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता और 2023 की विश्व चैंपियन लवलीना बोरगोहेन भारतीय महिला मुक्केबाजी टीम की सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में शामिल हैं।

गुरिंदरवीर सिंह (100 मीटर दौड़)

भारत के सबसे तेज धावक गुरिंदरवीर सिंह ने इस साल 10.09 सेकंड का समय निकालकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। राष्ट्रमंडल खेलों में उनसे शानदार प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी।

प्रणति नायक (आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स)

भारतीय जिम्नास्टिक्स की अनुभवी खिलाड़ी प्रणति नायक पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का पदक जीतने के इरादे से ग्लासगो उतरेंगी।

भारत के युवा खिलाड़ियों पर भी रहेंगी नजर

इस बार भारतीय टीम में सर्वेश कुशारे और ज्ञानेश्वरी यादव जैसे युवा खिलाड़ी भी शामिल हैं। इन खिलाड़ियों से भविष्य के बड़े सितारे बनने की उम्मीद की जा रही है।

राष्ट्रमंडल खेल 2026 की लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

भारत में राष्ट्रमंडल खेल (Commonwealth Games) 2026 का लाइव प्रसारण कहां देख सकते हैं?

भारत में राष्ट्रमंडल खेल 2026 का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स टेन 2, सोनी स्पोर्ट्स टेन 3 (हिंदी), सोनी स्पोर्ट्स टेन 4 पर किया जाएगा।

भारत में राष्ट्रमंडल खेल 2026 के लिए किन भाषाओं में कमेंट्री उपलब्ध रहेगी?

भारत में राष्ट्रमंडल खेल 2026 मुकाबलों का आनंद दर्शक अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषा में ले पाएंगे।

भारत में राष्ट्रमंडल खेल (Commonwealth Games) 2026 की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी?

भारत में राष्ट्रमंडल खेल 2026 की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन ग्लास्गो में हो रहा है। भारत की तरफ से 125 खिलाड़ियों का दल भेजा गया है। इस बार कई प्रमुख खेल इस संस्करण में शामिल नहीं हैं। इसलिए भारत के पदकों की संख्या 61 से गिरकर 20-25 तक भी आ सकती है। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)



