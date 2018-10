खेल के मैदान में ऐसे तनाव भरे मौके भी आते हैं, कई बार खिलाड़ी की झड़प अपने साथी खिलाड़ी से हो जाती है। कई बार खिलाड़ियों के गुस्से का शिकार विपक्षी टीम को भी होना पड़ता है। लेकिन ऐसे मौके बिरले ही देखने को मिलते हैं जब खिलाड़ी अपने हारने की खीझ अपने कोच पर ही निकालना शुरू कर दे। हाल ही में ऐसा वाकया बुल्‍गारिया में देखने को मिला। जार्जिया के बॉक्सर लेवन शोनिया ने अपने मैच हारने की खीझ अपने कोच पर ही निकाल दी। लेवन शोनिया को बुलगारिया के स्पास जेनोव ने कुबरत पुलेव वर्सेज ह्यूजी फरी मुकाबले में पछाड़ दिया था। ये विजेता स्पास जेनोव के खिलाफ लेवन शोनिया के करियर की 12वीं हार थी।

Astonishing stuff from Bulgaria tonight as a boxer goes rogue after refusing to accept defeat and exchanges shots with his own coach. pic.twitter.com/mVsVOPB42p

I don’t know who the fighter is, but this fella just did this to his own trainer after his fight here in Bulgaria. He lost the fight btw pic.twitter.com/rxEt1WTphy

— Kugan Cassius (@KuganCassius) October 27, 2018