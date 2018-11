मजाकिया ढंग से आउट हुए गंभीर तो टि्वटर पर खुद को ही किया ट्रोल

सोशल मीडिया पर अक्सर अपने बेबाक अंदाज के चलते सुर्खियों में रहने वाले गौतम गंभीर अपनी बल्लेबाजी और कुछ अहम फैसले को लेकर भी इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। रणजी मुकाबले से पहले दिल्ली की टीम को विजय हजारे कप के फाइनल तक ले जाने वाले गंभीर ने अचानक कप्तानी छोड़कर भी सभी को हैरान किया था। हालांकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि वे टीम के साथ बने रहेंगे लेकिन किसी युवा को टीम की कमान मिले इसलिए वो ऐसा फैसला ले रहे हैं। वहीं अब जब एक तरफ रणजी मुकाबलों का रोमांच शुरू हो गया है तो गंभीर ने खुद को एक बार सोशल मीडिया पर ट्रोल कर लिया वो भी बाल दिवस वाले दिन ही।



दरअसल 5 नवंबर को बाल दिवस था और गौतम गंभीर इस दिन रणजी ट्ऱॉफी में हिमाचल की टीम के खिलाफ मुकाबला खेल रहे थे और रन आउट हो गए। इसपर गंभीर ने इस रन आउट को बाल दिवस से जोड़ते हुए एक ट्वीट किया जिसमें उनकी बेटी बड़ी बहन से पूछती है कि आखिर पापा ने बाल दिवस कैसे मनाया तो दीदी ने जवाब दिया कि रणजी ट्रॉफी में बच्चों की तरह रन आउट होकर उन्होंने इस दिन को मनाया। गंभीर का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है।

Anaiza to Aazeen: Didi, how did papa celebrate Children’s Day?

Aazeen replied: Well, today in the Ranji Trophy match he got run out like a kid!!!!

Papa: @natashagambhir2 #ChildrensDay pic.twitter.com/qUDKXgFYht

— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) November 14, 2018