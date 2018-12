भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज और भारत को विश्वविजेता बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले बाएं हाथ के बल्लेबाज गौतम गंभीर ने अभी हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया था। उन्होंने साफ किया था कि अब वो किसी भी तरह का क्रिकेट नहीं खेलेंगे। अब जब आईपीएल की सुगबुगाहट तेज हो गई है तो गंभीर को लेकर चर्चाओं का दौर भी तेज हो गया है। अपनी कप्तानी में दो बार केकेआर को विजेता बनाने वाले गंभीर के लिए पिछला सीजन भले ही खास न रहा हो लेकिन आईपीएल में अपने शानदार प्रदर्शन के चलते वो हमेशा सुर्खियों में रहेंगे। अब जब उन्होंने संन्यास ले लिया है तो खबरे हैं कि गंभीर इस सीजन इस टीम के साथ अपना जलवा बिखेरेंगे।

दरअसल अब गंभीर आईपीएल के इस सीजन से एक नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। एक बल्लेबाज और कप्तान के रूप में अपनी प्रतिभा का दीवाना बनाने वाले गंभीर अब अटकलें हैं कि किंग्स इलेवन पंजाब के साथ जुडेंगे, जिसको लेकर पंजाब और गंभीर दोनों ने ही हालिया ट्वीट किए हैं। हालांकि इस टीम में वो बल्लेबाजी कोच या किसी और भूमिका के रूप में नजर आ सकते हैं क्योंकि माइक हसन तो पहले से ही इस टीम की कोच की भूमिका निभा रहे हैं।

End of a chapter, a new one begins!

We wish you a great future ahead, @GautamGambhir!

#ThankYouGambhir for the fond memories!

Image Courtesy: @IPL pic.twitter.com/XoWrCMjLRs

— Kings XI Punjab (@lionsdenkxip) December 4, 2018