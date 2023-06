सुनील गावस्कर, कपिल देव और वीरेंद्र सहवाग के पान मसाला का प्रचार करने पर भड़के गौतम गंभीर बोले – पैसे कमाने के और भी तरीके

गौतम गंभीर ने खुलासा किया कि 2018 में जब उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी छोड़ थी, तब उन्हें एक पान मसाला विज्ञापन का प्रचार करने के लिए 3 करोड़ रुपये की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने प्रचार नहीं किया।

टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर। (फोटो – Express photo by Abhinav Saha)

टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने सरोगेट एड के माध्यम से पान मसाला उत्पादों का प्रचार करने वाले सुपरस्टार क्रिकेटर्स पर निशाना साधा है। हाल ही में समाप्त हुए इंडियन प्रीमियर लीग 2023 (IPL 2023) के दौरान सुनील गावस्कर, कपिल देव, वीरेंद्र सहवाग और क्रिस गेल जैसे दिग्गज क्रिकेटरों को एक प्रसिद्ध पान-मसाला कंपनी द्वारा बनाई गई माउथ-फ्रेशनर “सिल्वर-कोटेड इलायची” का प्रचार करते देखा गया। गंभीर ने इनमें से किसी भी खिलाड़ी का नाम नहीं लिया, लेकिन पान मसाला का प्रचार करने वाले क्रिकेटर्स को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि पैसे कमाने के और भी तरीके हैं। गौतम गंभीर ने न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में कहा, ” मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि कोई क्रिकेटर पान मसाला का विज्ञापन करेगा। यह निराशाजनक है। इसलिए मैं कहता हूं कि अपने आदर्श सोच-समझकर चुनिए। आप क्या मिसाल कायम कर रहे हैं? किसी की पहचान उसके नाम से नहीं, उसके काम से होती है। करोड़ों बच्चे आपको देख रहे हैं। पैसा इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि आप पान मसाला का विज्ञापन करने लगें। पैसे कमाने के और भी कई तरीके हैं। आपको इस तरह के काम करने के बजाय बड़ा चेक गंवाने का साहस होना चाहिए।” गौतम गंभीर ने ठुकराया का 3 करोड़ रुपये का ऑफर गौतम गंभीर ने कहा कि 2018 में जब उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स (DC) की कप्तानी छोड़ी थी, तो उन्हें एक पान मसाला का विज्ञापन करने के लिए 3 करोड़ रुपये की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने सिद्धांतों से समझौता न करना चुना। बता दें मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने भी कभी ऐसे प्रोडक्ट्स का प्रचार नहीं किया। Also Read एमएस धोनी IPL को कहने वाले हैं अलविदा? CSK के 33 सेकंड के VIDEO ने दिया फैंस को ‘हार्टअटैक’ गंभीर ने सचिन तेंदुलकर का भी दिया उदाहरण गंभीर ने कहा, “मैं पैसे ले सकता था, लेकिन मैंने इसे जाने दिया क्योंकि मैं हमेशा मानता हूं कि मुझे वह मिलना चाहिए जिसके मैं हकदार हूं। सचिन तेंदुलकर को पान मसाला के विज्ञापनों में भी काम करने के लिए 20-30 करोड़ रुपये की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इन पान मसाला के विज्ञापनों को ना कह दिया। उन्होंने अपने पिता से वादा किया था कि वह कभी भी ऐसी चीजों के साथ नहीं जुड़ेंगे। यही वजह है कि वह एक रोल मॉडल हैं।”

