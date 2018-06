कश्मीर के नौहटा इलाके में प्रदर्शनकारियों ने सीआरपीएफ की गाड़ी पर हमला किया। इसके साथ ही महबूबा मुफ्ती सरकार की जमकर आलोचना भी की। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हुआ, जिसकी क्रिकेटर गौतम गंभीर ने जमकर आलोचना की। गंभीर ने ट्वीट करते हुए लिखा- “मेरे पास एक समाधान है। देश के राजनेताओं के लिए ये आवश्यक होना चाहिए कि वह अपने परिवारों के साथ और बगैर सुरक्षा के कश्मीर के तनावग्रस्त हिस्सों में एक सप्ताह बिताएं। केवल तभी उन्हें 2019 चुनाव लड़ने की इजाजत मिले। सशस्त्र बलों और कश्मीरियों की दशा को समझने का इससे अच्छा कोई और तरीका नहीं है।”

इस हमले के बाद मौके से निकलने की कोशिश में गाड़ी के नीचे आकर तीन लोग कुचले गए, जिनकी बाद में मौत हो गई। बता दें कि घटना ऐसे वक्त में हुई है जब कुछ दिन बाद ही गृह मंत्री राजनाथ सिंह प्रदेश के दौरे पर आने वाले हैं। इसकी वजह से कश्मीरी युवाओं तक पहुंचने की मोदी सरकार की कोशिशों को झटका लग सकता है। बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने ऐलान किया था कि रमजान के महीने में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षाबलों की मुहिम को रोक दिया जाएगा।

I have a solution:Make it mandatory for politicians to spend a week in troubled parts of Kashmir along with their families&without security. Only then they b allowed to contest 2019 elections. No other way to make them understand d plight of armed forces & a well-meaning Kashmiri https://t.co/PdtCNVbOqr

— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) June 2, 2018