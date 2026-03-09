भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर अपने नाम के हिसाब से हमेशा गंभीर ही रहते हैं। टीम इंडिया के विश्व कप जीतने के बाद भी उनका रिएक्शन खास एग्रेसिव नहीं था। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जब गौतम कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ आए तो उन्होंने मीडिया के सवालों का काफी गंभीर रहते हुए जवाब दिया। इसी बीच एक सवाल में उन्होंने वनडे सीरीज में हार का भी जिक्र कर दिया। इससे साफ नजर आ रहा था कि ऑल फॉर्मेट कोच होने के नाते वह खुश नहीं हैं और इशारों-इशारों में वनडे टीम पर निशाना साधा।
गौतम गंभीर जब भी मीडिया के सामने आते हैं तो अपने बेबाक बोल से कुछ ना कुछ सुर्खियां जरूर बटोरते हैं। इसी बीच टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद जब गौतम मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने एक सवाल का जवाब देत हुए वनडे सीरीज की हार का जिक्र कर दिया। इसके बाद फैंस का यह मानना था कि हेड कोच अभी भी पूरी तरह खुश नहीं हैं।
क्या बोले हेड कोच गौतम गंभीर?
दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्टर ने सवाल किया,”भारत ने सिर्फ दो मैच पिछले चार आईसीसी टूर्नामेंट में गंवाए हैं। क्या अब हम कहे सकते हैं कि यह भारतीय क्रिकेट टीम का एरा है।” इसके जवाब में गौतम गंभीर दो टूक जवाब देते हैं और भारत की पिछली तीन में से दो वनडे सीरीज में हार का जिक्र कर दिया।
गौतम गंभीर ने कहा,”देखिए व्हाइट बॉल क्रिकेट की तो मैं बात नहीं करूंगा। क्योंकि व्हाइट बॉल में तो हम पिछली तीन में से दो वनडे सीरीज हारे हैं। अगर एरा होता तो हम वह दोनों सीरीज नहीं हारते। वहीं आईसीसी टूर्नामेंट की बात करें तो यह अलग चीज है। प्रेशर अलग होता है आईसीसी टूर्नामेंट में, लेकिन मैं किसी एरा पर विश्वास नहीं करता। हम जब भी देश के लिए खेलें कुछ ही हो हमें अच्छा खेलना होता है।”
दरअसल गौतम गंभीर ने जिन दो वनडे सीरीज में हार का जिक्र किया उसमें से एक वनडे सीरीजी टी20 विश्व कप से पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ हुई थी। वहीं एक वनडे सीरीज टीम इंडिया ने अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गंवाई थी। शुभमन गिल के वनडे में कमान संभालने के बाद दोनों सीरीज भारत हारा। जबकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ केएल राहुल की कप्तानी में टीम वनडे सीरीज जीती थी।
यह भी पढ़ें- टीम इंडिया की अगली टी20 सीरीज कब और किस टीम के साथ? जानें विश्व विजेताओं का पूरा शेड्यूल
यह भी पढ़ें- “क्रिकेट भी खत्म कर दिया गया है”: भारत के चैंपियन बनने से खीज उठे शोएब अख्तर