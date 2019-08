नवदीप सैनी ने शनिवार को अमेरिका के फ्लोरिडा में वेस्टइंडीज के खिलाफ हुए पहले टी-20 मैच से इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया। उन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने पदार्पण को यादगार बनाते हुए 3 विकेट लिए। उनकी इस शानदार गेंदबाजी के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने उनकी जमकर तारीफ की। इसमें पूर्व क्रिकेटर और सांसद गौतम गंभीर भी शामिल थे। हालांकि, गंभीर ने अपने ट्वीट के जरिए बिशन सिंह बेदी और चेतन चौहान पर निशाना भी साधा।

गंभीर ने ट्वीट किया, ‘नवदीप सैनी तुमने भारत के लिए पदार्पण पर शानदार प्रदर्शन किया। तुमने गेंदबाजी करने से पहले ही बिशन बेदी और चेतन चौहान को आउट करके दो विकेट ले लिए। एक ऐसे खिलाड़ी को पदार्पण करते हुए देखना उनके मिडिल स्टंप उखाड़ना ही है, जिन्होंने मैदान पर उतरने से पहले ही उसे बाहर कर दिया था। शर्मनाक।’ गंभीर का आरोप था कि बेदी और चेतन चौहान ने दिल्ली की रणजी टीम में नवदीप सैनी के सेलेक्शन को रोकने की कोशिश की थी।

गंभीर के इस ट्वीट के बाद बेदी ने भी पलटवार किया। उन्होंने समाचार एजेंसी से कहा, ‘मुझे नहीं लगता कि मुझे गौतम गंभीर की तरह गिरने की जरूरत है। मैं उनके ट्वीट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। मैंने नवदीप सैनी के बारे में कभी कुछ नकारात्मक नहीं कहा। इसके साथ ही अगर किसी ने कुछ हासिल किया है तो यह उसकी प्रतिभा है ना कि किसी और के कारण।’ बेदी के इस बयान के बाद गंभीर ने 4 अगस्त की रात में एक और ट्वीट किया। इसमें उन्होंने बेदी के बेटे अंगद को भी घसीट लिया। गंभीर ने लिखा, ‘बिशन सिंह बेदी गिरी हुई हरकत कर रहे हैं। वह कौन था जो अपने अयोग्य बेटे का चयन कराना चाहता था या चेतन चौहान जो डीडीसीए (दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन) टीम में अपने भतीजे का सेलेक्शन करने पर अड़े थे।’

गंभीर ने अपने ट्वीट के साथ एक क्रिकेट वेबसाइट के 13 दिसंबर, 2013 का वेबपेज भी पोस्ट किया। बता दें कि दिल्ली क्रिकेट के विभिन्न मुद्दों पर गंभीर और बेदी के मतभेद किसी से छुपे नहीं हैं। बेदी ने 2013 में नवदीप सैनी को दिल्ली की टीम में चुने जाने का विरोध किया था। उन्होंने सैनी के प्रथम श्रेणी पदार्पण से एक दिन पहले डीडीसीए के तत्कालीन अध्यक्ष को पत्र लिखकर नाराजगी जताई थी।

@BishanBedi talking about “stooping to conquer” ,man who was pushing his undeserving son for selection or @ChetanChauhanCr bent on getting his nephew in DDCA team. Shame. Also reproducing Bedi’s comments on Navdeep in a protest letter of 2013. Read on https://t.co/hhwMDViipZ

Kudos Navdeep Saini on ur India debut. U already have 2 wkts even before u have bowled— @BishanBedi & @ChetanChauhanCr. Their middle stumps are gone seeing debut of a player whose cricketing obituary they wrote even before he stepped on the field, shame!!! @BCCI pic.twitter.com/skD77GYjk9

— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) August 3, 2019