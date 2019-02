भारत-न्यूजीलैंड के बीच हैमिल्टन के मैदान पर खेले गए तीसरे और आखिरी टी-20 मुकाबले में भले ही टीम इंडिया को 4 रनों से हार का सामना कर सीरीज 2-1 से गंवानी पड़ी हो, लेकिन इस दिन खेल का रोमांच अपने पूरे सबाब पर था। मैदान पर जहां खिलाड़ियों ने अपना जलवा बिखेरा तो वहीं स्टेडियम में मौजूद फैंस भी अलग रंग में देखने को मिले। यहां तक कि कमेंट्री ब़क्स में मौजूद भारत के स्टार खिलाड़ी और पूर्व खिलाड़ियों को भी मस्ती के मूड में देखा गया। दरअसल इस मैच में हिंदी कमेंट्री की जिम्मेदारी गौतम गंभीर, हरभजन सिंह और वीवीएस लक्ष्मण पर थी। हालांकि यहां इन खिलाड़ियों का एक अलग रूप भी देखने को मिला और सबने हाका डांस कर भी कमेंट्री बॉक्स में जलवा बिखेरा।

दरअसल जतिन सप्रू के साथ ये तीनों खिलाड़ी हाका डांस पर थिरकते नजर आए। बता दें कि हाका डांस न्यूजीलैंड के माओरीज समुदाय का परंपरागत नृत्य है। इस धुन पर अक्सर गंभीर रहने वाले गौतम और भज्जी ने लक्ष्मण और सप्रू के साथ-साथ थिरके। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे कमेंट्री बॉक्स में इन खिलाड़ियों ने जमकर मस्ती की है।

Watch here to know why and stay tuned for more such fun moments with @jatinsapru, @GautamGambhir @harbhajan_singh and @VVSLaxman281 on #NerolacCricketLIVE, today, 8 AM onwards on Star Sports.

