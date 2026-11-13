न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे मैच में भारत को 244 रन से हार मिली और इसके बाद जहां भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर बल्लेबाजों का बचाव करते हुए नजर आए और कहा कि कोई भी अपनी गलती नहीं बल्कि अच्छी गेंद पर आउट हुआ तो वहीं भारतीय कोच गौतम गंभीर ने इस हार के लिए साफ तौर पर बल्लेबाजों को दोषी ठहराया। गौतम गंभीर ने कहा कि टीम के लिए ऐसे हालात होना सही नहीं है जबकि वनडे वर्ल्ड कप अब ज्यादा दूर नहीं है।

90 के स्कोर पर आउट होना चिंता की बात

भारत की हार के बाद टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसी कोई गेंद नहीं होती जिसे खेलन नहीं जा सके। हमें शुरुआत में बस 10 ओवर सावधानी के साथ निकालने की जरूरत थी। मैट हेनरी ने सही जगह पर गेंदबाजी की, लेकिन हमें उनका सामना करना आना चाहिए। जब आप 90 के आसपास के स्कोर पर आउट हो जाते हैं तो चिंता होना स्वाभाविक है और ऐसे हालात वनडे वर्ल्ड कप के अगले सीजन के काफी करीब है। पिछले मैच में भी हमने 7 विकेट गंवा दिए थे और ये चिंता की बात है।

मुश्किल हालात से निपटना जरूरी

गंभीर से जब पूछा गया कि गेंद दोनों तरफ स्विंग हो रही थी जिसने भारतीय बल्लेबाजों को परेशान किया तो इस पर उन्होंने कहा कि बल्लेबाजों को इस तरह की मूवमेंट का सामना करने का तरीका खोजना होगा। उन्होंने कहा कि सीम से कहीं ज्यादा गेंद डालने की जगह और लेंथ ने हमारे लिए मुश्किलें खड़ी की और हम क्रीज में ही फंसकर रह गए। गंभीर ने कहा कि दूसरा वनडे हम जीत जरूर गए, लेकिन उस मैच में हमने 111 रन के स्कोर पर 7 विकेट गंवा दिए थे। मुश्किल हालात से निपटने के लिए टीम को मानसिक और तकनीकी दोनों तरह से बेहतर तैयारी की जरूरत है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि पावरप्ले के दौरान बल्लेबाजों को थोड़ा समय लेकर खेलना चाहिए।

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