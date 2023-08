तेल की धरती पर खेल के धाकड़ों का जमावड़ा, सुर्खियों में है सऊदी प्रो फुटबाल लीग

अल-अहली देश की सबसे बड़ी टीमों में से एक है और हाल ही में पीआइएफ द्वारा अधिग्रहित चार टीमों में से एक है।

नेमार। फोटो- (इंडियन एक्‍सप्रेस)।

सऊदी प्रो फुटबाल लीग इस साल सुर्खियों में है। उसने यूरोपीय क्लबों के काफी धाकड़ खिलाड़ियों को अपने यहां अनुबंधित किया है। अब तक नेमार, करीम बेंजेमा, रियाद महरेज और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे महारथी खिलाड़ी सऊदी क्लब टीमों से जुड़ चुके हैं। सऊदी अरब के सार्वजनिक निवेश कोष (पीआइएफ) ने हाल ही में देश की चार शीर्ष टीमों – अल-इत्तिहाद, अल-नासर, अल-हिलाल और अल-अहली – का अधिग्रहण किया है, जबकि अन्य 14 शीर्ष क्लबों में कुछ बड़े नाम वाले खिलाड़ी भी हैं। इतने सारे खिलाड़ी और प्रबंधक – हाल ही में सऊदी अरब चले गए हैं कि उन्हें बनाए रखना मुश्किल है। आइए देखते हैं कौन खिलाड़ी किस क्लब से जुड़ा है।

अल अहली अल-अहली देश की सबसे बड़ी टीमों में से एक है और हाल ही में पीआइएफ द्वारा अधिग्रहित चार टीमों में से एक है। तीन बार की चैंपियन पिछले सीजन में दूसरे स्तर पर थी। अल-अहली इस गर्मी में प्रीमियर लीग से प्रतिभाओं को आकर्षित करने में व्यस्त है। उसने न्यूकैसल के फ्रांसिसी विंगर एलन सेंट-मैक्सिमिन को अनुबंधित किया है और मैनचेस्टर सिटी के फारवर्ड रियाद महरेज को क्लब में लाने के लिए सौदा किया है। Also Read गांजा तस्करी के आरोप में ओपी राजभर का करीबी गिरफ्तार, सुभासपा का प्रदेश सचिव है आरोपी पूर्व-लिवरपूल स्ट्राइकर राबर्टो फिरमिनो और पूर्व चेल्सी गोलकीपर एडौर्ड मेंडी इस गर्मी में उनके अन्य दो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। एजगजान अलीओस्की और मोदौ बैरो दोनों क्रमश: लीड्स और स्वानसी के लिए प्रीमियर लीग में खेल चुके हैं और आइवरी कोस्ट के मिडफील्डर फ्रैंक केसी बार्सिलोना से आए हैं। अल-एत्तिफाक रेंजर्स और एस्टन विला में सफलता के बाद स्टीवन जेरार्ड इस सीजन में अल-एत्तिफÞाक का प्रबंधन करेंगे। इंग्लैंड और लिवरपूल के मिडफील्डर जार्डन हेंडरसन सौदा पूरा करने के बाद उनके साथ जुड़ गए हैं। स्काटलैंड के डिफेंडर जैक हेंड्री ने क्लब ब्रुग्स से अनुबंध किया है। 28 वर्षीय जैक हेंड्री ने पिछले सीजÞन में क्रेमोनीजÞ के साथ इटली में कुछ समय बिताया था। अल-फतह अल-फतेह का एकमात्र खिताब 2013 में आया। उसका प्रबंधन वेस्ट हैम के पूर्व प्रमुख स्लेवेन बिलिक करते हैं। उन्हें जुलाई में पूर्व ब्लैकबर्न रोवर्स मिडफील्डर जार्जियोस डोनिस की जगह लेने के लिए नियुक्त किया गया था, जिन्होंने अल-वेहदा पर कब्जा कर लिया है। उनके सबसे उल्लेखनीय खिलाड़ी बार्सिलोना के पूर्व विंगर क्रिस्टियन टेलो हैं , जिन्होंने स्पेन के लिए एक कैप जीती थी। साथी स्पैनियार्ड फ्Þरैन वेलेज और मोनाको के पूर्व लेफ्ट-बैक ट्रिस्टन डिंगोम भी उनकी टीम में हैं। अल-फैहा अल-फैहा ने 2017 में सऊदी खिताब और 2022 में किंग कप जीता। उनके प्रबंधक पूर्व यूगोस्लाविया अंतरराष्ट्रीय वुक रसोविक हैं । 7,000 क्षमता वाला उनका अल मजमाह स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम लीग में सबसे छोटा है।अनुभवी गोलकीपर व्लादिमीर स्टोजकोविक सर्बिया के पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और विगन और नाटिंघम फारेस्ट के लिए खेल चुके हैं। स्ट्राइकर मिलन पावकोव भी सर्बिया के लिए खेले, हालांकि उन्हें जर्मनी के खिलाफ उनकी एकमात्र कैप में भेज दिया गया था। नार्थ मैसेडोनिया के अलेक्जेंडर ट्रैजकोवस्की ने गोल करके इटली को 2022 विश्व कप में जाने का मौका नहीं दिया। अल-हिलाल अल-हिलाल ने रिकार्ड चार एशियाई चैंपियंस लीग और 18 सऊदी खिताब जीते हैं। बेनफिका के पूर्व प्रमुख जार्ज जीसस ने इस गर्मी में आक्सफोर्ड के पूर्व मैनेजर रेमन डियाज की जगह ली। उन्होंने 15 अगस्त को तब धूम मचा दी जब उन्होंने पेरिस सेंट-जर्मेन से ब्राजीलियाई सुपरस्टार नेमार को कथित तौर पर 90 मिलियन यूरो में अनुबंधित किया। पीआइएफ के स्वामित्व वाले क्लब ने भी इस गर्मी में वाल्व्स के कप्तान रूबेन नेवेस को अनुबंधित करने के लिए ख्47 मिलियन खर्च किए और बड़ी फीस के लिए चेल्सी से कालिदोउ कौलीबली और लाजियो के मिडफील्डर सर्गेज मिलिनकोविक-सैविक को भी ले आए। अल-इतिहाद अल-इत्तिहाद भी पीआइएफ के स्वामित्व में है। सऊदी अरब में अल-हिलाल की बड़ी प्रतिद्वंद्वी टीम है। वह मौजूदा चैंपियन है। पूर्व वाल्व्स और टोटेनहम प्रमुख नूनो एस्पिरिटो सैंटो ने उन्हें पिछले सीजन के खिताब तक पहुंचाया था। स्कॉट इयान कैथ्रो नूनो की पहली टीम के कोच में से एक हैं। 1927 में स्थापित, यह सऊदी अरब का सबसे पुराना फुटबाल क्लब है। इस गर्मी में रियल मैड्रिड के बैलन डी ओर विजेता करीम बेंजेमा और पूर्व चेल्सी के एनगोलो कांटे के साथ सेल्टिक के फारवर्ड जोटा को भी इस क्लब ने अनुबंधित किया है। क्लब ने लिवरपूल से ब्राजील के मिडफील्डर फेबिन्हो के लिए भी सौदे को अंजाम दिया है। अल- नासर क्रिस्टियानो रोनाल्डो पिछले सीजन में लीग के एकमात्र घरेलू नामों में से एक थे। नौ बार के चैंपियन अल-नासर ने अपने लीग प्रतिद्वंद्वियों को कई महीनों तक दुनिया भर में सुर्खियों में ला दिया जब उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड से बाहर निकलने के बाद जनवरी में पांच बार के बैलन डी ओर विजेता क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ अनुबंध किया। प्रो लीग में दूसरे स्थान पर रहते हुए उन्होंने 14 गोल किए। रोनाल्डो के साथी पुर्तगाली लुइस कास्त्रो को इस गर्मी में रूडी गार्सिया की जगह प्रमुख बनाया। यह क्लब पीआइएफ स्वामित्व में है। बायर्न म्यूनिख के विंगर सादियो माने , इंटर मिलान के कप्तान मार्सेलो ब्रोजोविक, मैन यूडीटी के फुल-बैक एलेक्स टेल्स और लेंस के मिडफील्डर सेको फोफाना ने भी हाल ही में जुड़े हैं। अल-ओखदूद अल-ओखदूद, जिसने कभी कोई बड़ी ट्राफी नहीं जीती, सिर्फ पांच साल पहले तीसरी श्रेणी में था। उसके मैनेजर जार्ज मेंडोंका 2018 से 2019 तक रीडिंग के सहायक थे। नजरान स्थित टीम में अनुभवी ब्राजीलियाई गोलकीपर पाउलो विटोर और पुर्तगाली चाव्स शामिल हुए हैं।

