रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच मैच में कमेंट्री करते हुए सुनील गावस्कर ने एक ऐसी टिप्पणी कर दी, जिसे लेकर बवाल मच गया है। उन्हें सोशल मीडिया पर लोग काफी भला-बुरा कह रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान की यह टिप्पणी विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा को लेकर थी। इसके कारण उन्हें कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।

दरअसल, 24 सितंबर 2020 को किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ मैच के दौरान रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर के कप्तान विराट कोहली बिल्कुल लय में नहीं दिखे। पहले उन्होंने फील्डिंग करते हुए केएल राहुल के दो कैच छोड़ दिए। बाद में बल्लेबाजी में भी वह सफल नहीं हुए। वह सिर्फ एक रन बनाकर शेल्डन कॉट्रेल की गेंद पर पवेलियन लौट गए। रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर की पूरी टीम 17 ओवर में 109 रन पर पवेलियन लौट गई और किंग्स इलेवन पंजाब ने मैच अपने नाम कर लिया।

कोहली जब आउट होकर डग आउट की ओर बढ़ रहे थे, तभी गावस्कर ने एक विवादित टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा, ‘इन्होंने लॉकडाउन में तो बस अनुष्का की गेंदों की प्रैक्टिस की है।’ उनकी यह टिप्पणी सुन विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के फैंस भड़क गए। उन्होंने सुनील गावस्कर को ट्विटर पर काफी खरी खोटी सुनाई। कुछ फैंस ने तो उन्हें कमेंट्री पैनल से हटाने तक की मांग कर डाली।

Not to mention the trolls who are after Anuskha for RCB’s abysmal performance.

एक फैन ने लिखा कि विराट कोहली के फेल होने पर इस मामले में उनकी वाइफ को नहीं घसीटना चाहिए। अनुष्का शर्मा को पहले भी इन चीजों के लिए सालों तक निशाना बनाया गया। एक यूजर ने लिखा- यह शर्मनाक है कि सुनील गावस्कर ने विराट और अनुष्का के निजी जीवन के बारे में कुछ कहा। एक खिलाड़ी के पास हमेशा अच्छे दिन और बुरे दिन होते हैं और कल सिर्फ एक बुरा था जो जाहिर तौर पर किसी को भी किसी खिलाड़ी के व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं देता है।

It’s shameful what Sunil Gavaskar commnted on Virat and Anushka’s personal life. A player always has good days and bad days and yesterday was just a bad one which obviously doesn’t give anyone the right to comment on any player’s personal life @imVkohli @AnushkaSharma

