रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की रिकॉर्ड कीमत पर हुई बिक्री के बाद भगोड़े कारोबारी विजय माल्या ने अपने आलोचकों पर तंज कसा है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पूर्व मालिक विजय माल्या के इस निवेश को कभी ‘वैनिटी प्रोजेक्ट’ कहकर मजाक उड़ाया गया था। विजय माल्या ने उन मजाक उड़ाने वालों को याद दिलाते हुए कहा कि वही ‘पागलपन’ आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को दुनिया की सबसे कीमती फ्रेंचाइजी में बदल चुका है।

साल 2008 में 450 करोड़ रुपये में खरीदी गई रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Royal Challengers Bengaluru) की कीमत अब 16 हजार 500 करोड़ रुपये भी ज्यादा पहुंचने पर विजय माल्या ने इसे अपनी दूरदर्शिता की जीत बताया। विजय माल्या ने X पर लिखा, ‘मैं RCB के नए मालिकों को तहे-दिल से बधाई देना चाहूंगा।’

विजय माल्या ने लिखा, ‘मैं उन्हें सबसे कीमती IPL फ्रेंचाइजी बनने के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से उनकी सफलता की कामना करता हूं। साल 2008 में जब मैंने 450 करोड़ रुपये में यह फ्रेंचाइजी खरीदी थी तब ज्यादातर लोगों ने मेरा मखौल उड़ाया था। उन्होंने मेरे इस निवेश की आलोचना करते हुए इसे महज दिखावा बताया था।’

रॉयल चैलेंज को बनाना था बड़ा ब्रांड: विजय माल्या

विजय माल्या ने लिखा, ‘मेरी उन तमाम ‘पागलपन’ के पीछे रॉयल चैलेंज को बड़ा ब्रांड बनाना था और इसीलिए मैंने इस फ्रेंचाइजी का नाम RCB रखा था। यह देखकर बहुत संतोष होता है कि मेरा 450 करोड़ रुपये का निवेश बढ़कर 16 हजार पांच सौ करोड़ रुपये का हो गया है। आरसीबी (RCB) हमेशा मेरे डीएनए (DNA) का एक हिस्सा रहेगी, जिसमें कुछ ऐसी यादें शामिल हैं जिन्हें कभी मिटाया नहीं जा सकता।

RCB का समर्थन करना जारी रखें: विजय माल्या

विजय माल्या ने बताया, ‘उदाहरण के तौर पर युवा विराट कोहली को चुनना, जो अब दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक हैं। मेरे कार्यकाल के दौरान और उसके बाद भी टीम से जुड़े रहने वाले आरसीबी के सभी प्रशंसकों का तहेदिल से शुक्रिया। कृपया बेंगलुरु के शेर ‘RCB’ का समर्थन करते रहें। नमस्कारा।’

विजय माल्या पर नौ हजार करोड़ रुपये बकाया

मार्च 2016 में इंग्लैंड भाग जाने वाले विजय माल्या भारत में नौ हजार करोड़ रुपये के बकाये मामले में वांछित है। यह रकम कई बैंकों ने पूर्व की किंगफिशर एयरलाइंस (KFA) को ऋण के तौर पर दी थी। भारत यूनाइटेड किंगडम (UK) से विजय माल्या के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है। विजय माल्या ने पहले ‘जनता का पैसा’ 100 प्रतिशत चुकाने की बात कही थी, लेकिन बैंकों और सरकार पर अपनी पेशकश ठुकराने का आरोप लगाया।

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