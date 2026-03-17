वेंकट कृष्णा बी। रजनीकांत के शहर में एक नई ‘सुपरस्टार एंट्री’ की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। वर्ल्ड कप में भारत को जीत दिलाने वाली पारियों के बाद अब संजू सैमसन की नजरें आईपीएल के सबसे भावनात्मक मंचों में से एक चेन्नई सुपर किंग्स पर टिक गई हैं। बचपन में रजनीकांत से मिलने का सपना देखने वाला यह बल्लेबाज अब उसी शहर में लाखों क्रिकेट-प्रेमियों की उम्मीदों का चेहरा बनकर उतरने वाला है।

चेन्नई को चाहिए था पोस्टर बॉय

पिछले सीजन की निराशा और बदलाव की जरूरत के बीच चेन्नई को एक ऐसे पोस्टर बॉय की तलाश थी, जो खेल को फिर से रोमांच और आक्रामकता दे सके और संजू सैमसन की एंट्री ने इस कहानी को अचानक एक उचित मंच दे दिया है। जब सात साल के संजू सैमसन चेन्नई घूमने गए थे तो उनकी विशलिस्ट (इच्छा सूची) में एक चीज थी। वह चाहते थे कि उनके माता-पिता उन्हें पोएस गार्डन (Poes Garden) ले जाएं, जहां मशहूर एक्टर रहते हैं।

ऐसा नहीं हुआ। हालांकि, उन्होंने अपने माता-पिता से कहा कि एक दिन वह ‘रजनी सर’ से उनके घर जाकर मिलेंगे। 21 साल बाद 2023 में रजनीकांत ने उन्हें बुलाया। अब तीन साल बाद पूरा चेन्नई ही संजू का इंतजार कर रहा है। खास है कि वह खुद एक सुपरस्टार बनकर चेन्नई पहुंच रहे हैं। लगातार तीन ऐसी पारियां, जिन्होंने अकेले दम पर भारत को आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 जिता दिया। इससे बेहतर समय और हो ही नहीं सकता था।

चेन्नई: सिनेमा-क्रिकेट का दीवाना शहर

एक ऐसे शहर में जहां क्रिकेट और सिनेमा एक-दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। फिलहाल कोई बड़ी तमिल फिल्म रिलीज नहीं होने वाली है। तीन अप्रैल को चेपॉक में चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच होने वाला शानदार मुकाबला वह मौका होगा, जब शहर की क्रिकेट की भूख शांत होगी। प्रशंसक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।

थाला से चेट्टा तक

संजू सैमसन के रूप में उन्हें एक ऐसा खिलाड़ी मिल गया है, जिसके वे इंतजार कर सकते हैं। ठीक 2008 की तरह, जब T20 वर्ल्ड कप जीतकर एमएस धोनी चेपॉक पहुंचे थे। संजू सैमसन का आगमन भी उतना ही अहमियत रखता है। ‘थाला’ से ‘चेट्टा’ तक एक बदलाव है जो अब सबके सामने होने वाला है। मलयालम में ‘चेट्टा’ का अर्थ बड़ा भाई होता है।

जब से ट्रांसफर डील (रविंद्र जडेजा-सैम करन राजस्थान रॉयल्स तथा संजू सैमसन चेन्नई सुपर किंग्स) ‘येलो’ के दीवाने उनके (संजू सैमसन) पीछे पड़े हैं। संजू ने पिछले सीजन चेपॉक में ही अपना खराब दौर खत्म किया था। इसके बाद टी20 विश्व कप 2026 में वेस्टइंडीज, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच बदलने वाली पारियां खेलीं। ये वैसी ही पारियां थीं जिसकी कमी CSK को पूरे साल क्रिकेट खेलते हुए खली थी।

‘पड़ोस का लड़का’ संजू सैमसन

चेन्नई में संजू सैमसन ही वह ‘पोस्टर बॉय’ हैं, जिसकी उन्हें लंबे समय से तलाश थी। जमीन से जुड़ा हुआ, विनम्र और ‘पड़ोस का लड़का।’ ये लगभग वैसी ही खूबियां हैं जिन्होंने रजनीकांत को ‘सुपरस्टार’, एमएस धोनी को ‘थाला’ अब संजू सैमसन को ‘चेट्टा’ बनाया है। जैसे ही अप्रैल का महीना आएगा, प्रशंसक हाथों में सीटियां लिए चेपॉक स्टेडियम पहुंच जाएंगे। फिर चाहे DJ उनका स्वागत ‘चेट्टा वंथाले’ गाने से करे या ना करे, ये बोल हर किसी की जुबां पर जरूर होंगे।

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