स्पेन के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने रविवार (11 अक्टूबर) को फ्रेंच ओपन का फाइनल जीत लिया है। उन्होंने खिताबी मुकाबले में दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराया। नडाल ने रिकॉर्ड 13वीं बार फ्रेंच ओपन का फाइनल अपने नाम किया। इस जीत के साथ ही उनके 20 ग्रैंड स्लैम खिताब हो गए। वे सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने के मामले में महानतम खिलाड़ी स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर के बराबर पहुंच गए। फेडरर ने भी 20 ग्रैंड स्लैम जीते है।

नडाल ने जोकोविच को 6-0, 6-2, 7-5 से हरा दिया। इस मुकाबले में जोकोविच आउट ऑफ फॉर्म दिखे। मैच जीतने के बाद नडाल कोर्ट पर ही बैठ गए। मुस्कुराए और हवा में हाथ लहरा दिया। दुनिया के नंबर-2 खिलाड़ी नडाल फ्रेंच ओपन में 100 मैच जीत चुके हैं। वे सिर्फ दो मुकाबलों में हारे हैं। उन्होंने कुल 26 सेमीफाइनल और फाइनल खेले। इस दौरान कभी नहीं हारे। 34 साल के नडाल का ये लगातार चौथा फ्रेंच ओपन खिताब है।

