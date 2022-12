Fraud, Crime, FIR: लक्ष्य सेन की बढ़ीं मुश्किलें, स्टार शटलर के खिलाफ FIR दर्ज; 30 नवंबर को ही मिला था अर्जुन पुरस्कार

FIR Against Arjuna Awardee Lakshya Sen: आरोप है कि कोच विमल कुमार की मिलीभगत से लक्ष्य और चिराग अपने आयु वर्ग से कम उम्र के विपक्षी खिलाड़ियों के अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में भी खेल रहे हैं।

लक्ष्य सेन जूनियर वर्ग में दुनिया के नंबर वन शटलर रह चुके हैं। लक्ष्य सेन ने 2018 एशियाई जूनियर चैंपियनशिप, 2022 राष्ट्रमंडल खेलों और विभिन्न अन्य अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में स्वर्ण पदक जीते हैं। (सोर्स- फाइल फोटो)

