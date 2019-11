फवाद मिर्जा ने घुड़सवारी में रचा इतिहास, ओलंपिक कोटा हासिल कर किया 20 साल का सूखा खत्म

एशियाई खेलों में दो पदक जीतने वाले भारतीय घुड़सवार फवाद मिर्जा ने क्वालीफायर्स में शीर्ष पर रहते हुए ओलंपिक कोटा हासिल कर 20 साल का सूखा खत्म किया। फवाद इस महीने यूरोपीय स्तर खत्म होने के बाद दक्षिण पूर्व एशिया, ओसियाना ग्रुप जी के व्यक्तिगत स्पर्धा में शीर्ष रैंंिकग के घुड़सवार है।

इस मामले में हालांकि आधिकारिक घोषणा अंतरराष्ट्रीय घुडसवारी महासंघ (एफईआई) 20 फरवरी को करेगा।

इससे पहले सिर्फ इम्तियाज अनीस (सिडनी, 2000) और दिवंगत विंवग कमंडर आईजे लांबा (अटलंटा, 1996) ने ही ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया हैं। इस साल अगस्त में अर्जुन पुरस्कार पाने वाले 27 साल के इस घुड़सवार ने छह क्वालीफाइंग स्पर्धा से कुल 64 अंक बनाये। उन्होंने अपने पहले घोड़े फेर्नहिल फेसटाइम से 34 और दूसरे घोड़े टचिंगवुड से 30 अंक बनाये।

फवाज ने जर्मनी से पीटीआई से कहा, ‘‘मुझे कोटा मिलने की उम्मीद थी है लेकिन चीन और थाईलैंड की टीमों के क्वालीफाई करने का इंतजार करना पड़ा। दोनों टीमें पिछले इटली में क्वालीफाई कर लिया। अगर इन देशों ने टीमों की तौर पर क्वालीफाई नहीं किया होता तो वे व्यक्तिगत स्थान लेते और मुझे कोटा हासिल नहीं होता।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ मैं कोटा हासिल कर काफी खुश हूं लेकिन मुझे अभी काफी मेहनत करने की जरुरत है। यह कई पायदानों में से एक है। अब हमें सर्वश्रेष्ठ तैयारी करनी होगी ताकि प्रतियोगिता में जाते समय मेरा फार्म अच्छा रहे। ’’ एशियाई खेलों में पिछले साल पदक जीत कर 36 साल का सूखा खत्म करने वाले इस खिलाड़ी ने कहा, ‘‘ मैं अपनी उपलब्धि के लिए एंबेसी समूह और जीतू वीरवानी का तैयारी का मौका देने के लिए शुक्रिया करना चाहूंगा।’’

Got our eyes forward, minds focused and our hearts ready for #Tokyo2020

Ending a wait of 20 years @FouaadMirza makes historic qualification for Individual #Eventing @Tokyo2020 #OlympicGames topping the Group G FEI Olympic Athletes Rankings! #WeAreTeamIndia #TwoHearts pic.twitter.com/osyEhTQ9vy

— Team India (@WeAreTeamIndia) November 22, 2019