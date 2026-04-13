भारत में 13 साल बाद फॉर्मूला वन रेस की वापसी हो सकती है। नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट को पुनर्जीवित करने की योजना है। यह वही ट्रैक है जहां 2011, 2012 और 2013 में फॉर्मूला वन रेस हुई थी। खेल मान्यता जल्द ही इस स्पोर्ट्स को मान्यता देने वाला है।

खेल मंत्रालय फॉर्मूला वन की वापसी के मद्देनजर व्यवस्था और बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। तीन विदेशी कंपनियां भी इसकी वापसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। कुछ ही दिनों में संयुक्त बैठक होने वाली है और साल 2027 में फॉर्मूला वन रेस आयोजित की जा सकती है।

भारत में तीन शहरों (नोएडा, हैदराबाद और चेन्नई) में फॉर्मूला वन ट्रैक हैं। साल 2027 में नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर फॉर्मूला वन रेस आयोजित हो सकती है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि देश में फॉर्मूला वन को स्थापित करने के लिए सरकार पूरा सहयोग करेगी।

आखिरी 20 मीटर में दो बार गिरने के बावजूद सावन बरवाल नहीं रुके। फौजी जज्बे के दम पर उन्होंने 47 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा और एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई कर इतिहास रच दिया। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।



