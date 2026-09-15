भारतीय खेल प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर 2011 से 2013 तक हुई फॉर्मूला वन की रफ्तार के बाद जो सन्नाटा छा गया था, वह अब टूटने वाला है। केंद्र सरकार ने भारत में फॉर्मूला वन और मोटरस्पोर्ट्स के पुनरुद्धार और विकास के लिए एक हाई-पावर टास्क फोर्स का गठन किया है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार 15 सितंबर 2026 को मीडिया के साथ एक अनौपचारिक बातचीत में यह जानकारी दी।

क्या करेगी ये टास्क फोर्स?

इस टास्क फोर्स का मुख्य उद्देश्य सिर्फ रेस कराना नहीं, बल्कि भारत में मोटरस्पोर्ट्स का पूरा इकोसिस्टम खड़ा करना है। इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस (विचारणीय विषय या निर्देश की शर्तों) में पांच बड़े लक्ष्य तय किये गए हैं। बता दें कि भारत में तीन शहरों (नोएडा, हैदराबाद और चेन्नई) में फॉर्मूला वन ट्रैक हैं।

विचारणीय विषय के पांच लक्ष्य

भारत में मोटरस्पोर्ट्स के लगातार और बेहतर विकास के लिए जरूरी नीतियों की पहचान करना और एक समन्वित कार्ययोजना तैयार करना।

देश में मोटरस्पोर्ट्स से जुड़े पूरे तंत्र का विस्तृत आकलन करना और इसके विकास में आ रही प्रमुख चुनौतियों, खासकर टैक्स से जुड़े मुद्दों की समीक्षा करना।

बड़े मोटरस्पोर्ट्स आयोजनों से होने वाली अंतरराष्ट्रीय पहचान, आर्थिक गतिविधियों, पर्यटन और निवेश के फायदों का आकलन करना तथा इसके लिए जरूरी मूलभूत ढांचे और अन्य व्यवस्थाओं की जरूरत पहचानना।

मोटरस्पोर्ट्स के विकास के लिए सरकार और निजी क्षेत्र की साझेदारी (PPP) समेत एक व्यापक नीति तैयार करने की सिफारिश करना।

सबसे महत्वपूर्ण साल 2028 में भारत में फॉर्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स आयोजित करने की संभावना और व्यवहारिकता का आकलन करना।

कौन-कौन टास्क फोर्स में?

नीति आयोग के प्रोग्राम डायरेक्टर (पेयजल और स्वच्छता/युवा मामले और खेल/पर्यटन और संस्कृति/जल और भूमि संसाधन/स्कूली शिक्षा/फ्रंटियर टेक हब) और लीड (पूर्वोत्तर/संचार) युगल किशोर जोशी दस सदस्यीय इस टास्क फोर्स के चेयरपर्सन बनाए गए हैं।

टास्क फोर्स के अन्य सदस्यों में खेल विभाग के संयुक्त सचिव कुणाल, वाणिज्य और पर्यटन मंत्रालय के संयुक्त सचिव, राजस्व विभाग से CBIC व CBDT के प्रतिनिधि, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधि, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट (BIC) और मद्रास इंटरनेशनल सर्किट (MIC) के प्रतिनिधि, FMSCI के अध्यक्ष/महासचिव और FMSCI द्वारा नामित टेक्निकल एक्सपर्ट शामिल हैं। जरूरत पड़ने पर चेयरपर्सन किसी अन्य सदस्य को भी को-ऑप्ट कर सकेंगे।

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भारत में फॉर्मूला 1 रेस की वापसी संभव दिख रही है। सरकार की नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर फॉर्मूला वन रेस कराने की तैयारी है, जिसमें सरकार और तीन विदेशी कंपनियां शामिल हैं। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)