WWE superstar Ashley Massaro dies: WWE की पूर्व सुपरस्टार एशले मासारो का 39 साल की उम्र में निधन हो गया है। सुपरस्टार 2005 और 2008 के बीच डब्लूडब्लूई का हिस्सा थीं। निधन से दो महीने पहले एशले ने डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापसी के संकेत दिए थे। बोस्टन ग्लोब की रिपोर्ट के मुताबिक एशले ने 2016 में कुछ अन्य लोगों के साथ डब्लूडब्लूई के खिलाफ एक याचिका दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ” उनकी सिर की चोट को छिपाया है, जिससे उन्हें न्यूरोलॉजिकल क्षति हुई है” ग्लोब ने बताया कि एशले ने यह भी आरोप लगाया कि एक सैन्य अड्डे पर उसका यौन उत्पीड़न किया गया था।

द ग्लोब के मुताबिक, मुकदमे में एशले ने आरोप लगाया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ने के बाद से उनके व्यवहार में काफी दुर्बल बदलाव आया है। इतना ही नहीं इसके चलते उन्हें नशीली दवाओं और ड्रग्स की लत भी लग गई है। हालांकि बाद में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कहा था कि इस मुकदमे के लिए एशले ने माफी मांग ली है। उनकी मौत के बाद कुश्ती जगत में शोक का माहौल है। लोग सोशल मीडिया पर संवेदना के संदेश दे रहे हैं।

We are so saddened to hear the news of Ashley Massaro. She had such a tender heart and sweet soul. We will always remember her of that. Our thoughts and prayers are with her family. RIP Ashley B&N https://t.co/rc7ShWJuNa

I can’t even begin to explain how devastated I am to hear about @ashleymassaro11 – legit one of the sweetest people I’ve ever known. When we fall into a dark place it can seem like it will never change but if you are there PLEASE keep hope & reach out for help.

