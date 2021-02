वेस्टइंडीज और बारबाडोस के पूर्व तेज गेंदबाज एजरा मोसले (Ezra Moseley ) का शनिवार सुबह (भारतीय समयानुसार शनिवार रात) बारबाडोस में एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। वह 63 साल के थे। वेस्टइंडीज के नेशनन्यूज (nationnews) के मुताबिक, मोसले बारबाडोस में मुख्य राजमार्ग एबीसी हाईवे (ABC Highway) पर साइकिल चला रहे थे। तभी क्राइस्टचर्च जंक्शन पर बाल्स के पास एसयूवी से जा रहे एक किशोर ने उन्हें साइकिल पर टक्कर मार दी।

मोसले ने 32 साल की उम्र में वेस्टइंडीज की ओर से इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैच खेले थे। इस दौरान उन्होंने 6 विकेट लिए थे। उन्होंने वेस्टइंडीज के लिए 9 वनडे इंटरनेशनल मैच में भी हिस्सा लिया था। उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 135 मैच खेले और 23.31 के औसत से 279 विकेट लिए थे। मोसले ने 79 लिस्ट ए मैचों में 102 विकेट लिए थे। मोसले का इंग्लिश काउंटी क्रिकेट में ग्लैमरगन और पूर्वी प्रांत और उत्तरी ट्रांसवाल के लिए दक्षिण अफ्रीका में उत्कृष्ट पेशेवर करियर रहा था।

मोसले सेंट माइकल क्लब में क्रिकेट कोच थे। उनकी कोचिंग में ही जेसन होल्डर एक सफल क्रिकेटर बनने में सफल हुए। होल्डर इस समय वेस्टइंडीज की टेस्ट टीम के कप्तान हैं। मोसले ने विवियन रिचर्ड्स की कप्तानी में इंग्लैंड के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया था। टेस्ट मैच के दौरान उनकी गेंद पर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ग्राहम गूच के हाथ की हड्डी टूट गई थी।

So, does this hurt? The pain clearly shows as Graham Gooch’s broken hand is treated by the England doctor, 3rd Test, Port-of-Spain, March 28, 1990. The injury ruled him out of the rest of the series. The bowler was Ezra Moseley, making his Test debut. pic.twitter.com/gmVa6jnpvo

— Historic Cricket Pictures (@PictureSporting) June 11, 2020