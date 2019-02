क्रिकेट जगत में अगर 90 के दशक की तरफ देखें तो ये जमाना वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाजों का था, जब उनकी रफ्तार देखकर विपक्षी टीम के खिलाड़ी हैरान रह जाते थे। अपनी लंबी कद काठी और तेज बाउंसर के चलते विंडीज के गेंदबाजों ने पूरी दुनिया में अपना कहर बरपाया था। इस लिस्ट में दिग्गज कर्टली एम्ब्रोस का नाम भी शुमार है। हालांकि क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद एम्‍ब्रोस इन दिनों एक नए धमाल के साथ वापस सुर्खियों में आए हैं।

दरअसल उनका एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो डांस फ्लोर पर धमाल करते दिख रहे हैं। एम्‍ब्रोस का ये वीडियो ऑस्ट्रेलियन डांस शो के दौरान का है। इस वीडियो को ट्वीट करते हुए वेस्टइंडीज क्रिकेट ने लिखा कि एंब्रोज अपनी पार्टनर ईडी शिरीन के साथ डांस कर रहे हैं, कुछ हमारे लिए भी बचाकर रखें सर कर्टली। वहीं फैंस द्वारा भी इसे खूब लाइक किया जा रहा है और काफी तेजी से ये वीडियो वायरल हो रहा है।

Leave some moves for the rest of us Sir Curtly!

You can vote for Curtly Ambrose on https://t.co/NuQxhNx6CP#DWTSau https://t.co/ZgnsoLs6zK

— Windies Cricket (@windiescricket) February 18, 2019