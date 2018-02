भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली के बाद अब साउथ अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर क्रिकेटर रॉबिन पीटर का भी मानना है कि युजवेंद्र चहल-कुलदीप यादव की जोड़ी 2019 वर्ल्ड कप में भारत के लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकती है। इस जोड़ी ने वनडे सीरीज में दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों को खासा परेशान कर रखा है। इन दोनों ने अभी तक छह वनडे मैचों की सीरीज के पांच मैचों में 43 में से आपस में 30 विकेट बांटे हैं।

पहले मैच में साउथ अफ्रीका के आठ विकेट गिरे थे, जिसमें कुलदीप को 3, जबकि युजवेंद्र को 2 विकेट हासिल हुए। बात दूसरे वनडे की करें, तो इसमें मेजबान टीम ने 10 विकेट खोए और भारत की ओर से कुलदीप यादव (3) और चहल (5) सबसे सफल गेंदबाज साबित हुए। वहीं तीसरे मैच में फिर इस जोड़ी ने कहर बरपाया और 10 में से 4-4 विकेट अपनी झोली में डाले। चौथे मुकाबले में पांच में से 3 विकेट कुलदीप (2) और युजवेंद्र (1) ने लिए, जबकि पांचवें मैच में 10 में से 4 विकेट कुलदीप और 2 विकेट चहल की झोली में गए। सीरीज में अबतक कुलदीप 16, जबकि युजवेंद्र चहल 14 शिकार कर चुके हैं।

These two spinners could hold the key for India at next years World Cup in England #xfactor

