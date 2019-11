खिलाड़ी और सेलिब्रेटीज के बीच रिश्ते की कई कहानियां आपने सुनी होंगी। दोनों अलग-अलग क्षेत्र के होते हैं लेकिन एक दूसरे को जमकर सराहते हैं और पसंद करते हैं। एडल्ट फिल्मों की दुनिया छोड़ चुकी मिया खलीफा अक्सर किन्हीं न किन्हीं कारणों से सुर्खियों में बनी रहती हैं। इस बार सोशल मीडिया पर उनकी चर्चा के पीछ एनबीए प्लेयर जुजु स्मिथ हैं जिनको लेकर मिया खलीफा ने ऐसा ट्वीट किया कि बाद में वो यूजर्स के निशाने पर खुद आ गईं। यहां तक कि इस युवा खिलाड़ी ने ही उन्हें ट्रोल कर दिया।

दरअसल, सोशल मीडिया पर मिया खलीफा ने लिखा था कि आज से तुम मेरे स्टार। मिया ने जुजु को टैग करते हुए लिखा कि तुम मेरे नए फेवरेट हो ट्विटप पर फॉलो करो। इसके साथ ही उन्होंने रोने वाला एक इमोजी भी बनाया। हालांकि जुजु ने जो जवाब दिया इसकी मिया खलीफ ने सोची भी नहीं होगी। जुजु ने मिया को टैग करते हुए लिखा कि अरे नहीं। मैं इसके लिए नहीं गिरने वाला। मैं जवान हूं लेकिन बेवकूफ नहीं हूं।

Oh hell nah, I’m not fallin for this lol. I’m young not stupid https://t.co/i2rmgT2pqt

— JuJu Smith-Schuster (@TeamJuJu) October 25, 2017