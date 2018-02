पाकिस्‍तान के पूर्व तेज गेंदबाज वकार यूनुस ने भारतीय अंडर 19 टीम को वर्ल्‍ड कप जीतने पर बधाई दी है। फाइनल में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराकर वर्ल्‍ड कप को चौथी बार अपने नाम किया। जीत के बाद से ही क्रिकेट के दिग्गज टीम के खिलाड़ियों को बधाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर दिग्गज खिलाड़ी, नेता या फिर एक्टर हर कोई खिलाड़ियों के प्रदर्शन की जमकर तारीफ कर रहे हैं। पूर्व तेज गेंदबाज वकार यूनुस ने भी भारतीय टीम को बधाई देते हुए लिखा, ”मुबारक हो टीम इंडिया, इस ग्रेट मैच के लिए….तुम्हारी टीम इस टूर्नामेंट में बेहतरीन खेली है और वह इस जीत को डिजर्व करती थी। आशा करता हूं कि टीम के खिलाड़ी भविष्य में भारतीय टीम की तरफ से भी खेलते हुए इस तरह का प्रदर्शन जारी रखेंगे”। वकार यूनुस के इस ट्वीट से कुछ पाकिस्‍तानी फैंस खुश नजर नहीं आए और उन्होंने अपने ही दिग्‍गज क्रिकेटर को सोशल मीडिया पर फटकार लगाना शुरू कर दिया।

एक ट्विटर यूजर ने लिखा, ”भारतीय टीम जीती है तो बधाई देना अच्छी बात है, लेकिन शायद आप भूल रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम ने भी सेमीफाइनल तक का सफर तय किया था”। जिसके जवाब में एक फैन ने लिखा, ”सेमीफाइनल में मिली शर्मानाक हार से अच्छा तो यह होता कि टीम सेमीफाइनल तक पहुंचती ही नहीं”। वहीं कुछ लोगों ने वकार यूनुस की तारीफ भी की, उन्होंने भी माना कि भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में सबसे बेस्ट टीम थी।

Congratulations team India for putting up a great show..You guys are the true Champions of the tournament..I can see couple of future Stars in that blue outfit. #ICCU19WorldCup @BCCI — waqar younis (@waqyounis99) February 3, 2018

इससे पहले भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने भी जीत के बाद अंडर 19 खिलाड़ियों की जमकर प्रशंसा की थी। बता दें कि जीत के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अंडर 19 टीम के हर खिलाड़ी को 30 लाख रुपए नकद देने का ऐलान किया है तो वहीं कोच राहुल द्रविड़ को 50 लाख रुपए मिलेंगे। फाइनल मैच में भारतीय टीम की ओर से मनजोत कालरा मैन ऑफ द मैच चुने गए, उन्होंने नाबाद 101 रन जड़कर भारतीय जीत में अहम भूमिका निभाई थी।

Indeed Indian team Played very well but you can not forgot Pakistani team which reached to semi-final. — Muhammad Awais Tariq (@Awais786Tariq) February 3, 2018

Haaa haaa or itni buri Tarah pit gayi — Arman Khan (@b52b513ef7e5446) February 3, 2018

Waqar bhai, u r my favorite bowler of all time! I just don’t forget that athletic run up and the amazing delivery stride! Of course Yorkers @90+ miles like meteors burning the stumps. @TheRealPCB problem is bad administration otherwise players of ur quality r my coming up — Digvijoy Sen (@digvijoy78) February 3, 2018

Thanks FOR SUPPORTING TEAM INDIA

TRUE LEGEND OF GAME WAQAR SIR — Mohan aayou (@djaayou) February 3, 2018

