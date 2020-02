पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व स्टार खिलाड़ी शाहिद अफरीदी की पत्नी ने 5वीं बेटी को जन्म दिया है। इस बात की जानकारी अफरीदी ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने फैंस को दी। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि ऊपरवाले का असीम आशीर्वाद मुझपर बना है। मेरे पास पहले से ही 4 अद्भुत बेटियां हैं और अब उसमें पांचवीं भी आ गई है। यह खुशखबरी मैं अपने फैंस के साथ साझा कर रहा हूं। अफरीदी की पहले से चार बेटियां हैं जिनका नाम अन्शा, अज्बा, अमारा और अक्शा है।

इस दिग्गज खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है लेकिन पूरी दुनिया में अब भी वह टी20 लीग खेलते हैं। 20 फरवरी से शुरू हो रही पाकिस्तान सुपर लीग में भी उनका धमाल देखने को मिल सकता है लेकिन अभी यह कंफर्म नहीं है कि आखिर अफरीदी इसमें खेलेंगे या नहीं।

उनकी इस पोस्ट पर फैंस उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं लेकिन कुछ यूजर उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। बता दें कि अफरीदी लड़कियों को लेकर अपनी दकियानूसी सोच के लिए भी अक्सर चर्चा में रहते हैं।

The Almighty’s infinite blessings & mercy are upon me…already having been granted 4 wonderful daughters I have now been blessed with a 5th, Alhamdulillah. Sharing this good news with my well-wishers… #FourbecomeFive pic.twitter.com/Yb4ikjghGC — Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) February 14, 2020

उन्होंने अपनी आत्मकथा गेंम चेंजर में साफ लिखा था कि वह अपनी बेटियों को किसी भी तरह का आउटडोर गेम नहीं खेलने दूंगा। खुद अफरीदी ने क्रिकेट की दुनिया से शोहरत कमाई है लेकिन अफरीदी अपनी बेटियों को क्रिकेट नहीं खेलने देने के पक्षधर हैं। इसके पीछे उनके तर्क सामाजिक और धार्मिक हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्हें इंडोर गेम खेलने की इजाजत देते हैं।

हाल ही में एक ऐसा मामला भी सामने आया था जब अफरीदी ने अपनी बेटियों को टीवी में सीरीयल के दौरान हो रही आरती की नकल उतारते देखा तो गुस्से में आकर उन्होंने टीवी भी तोड़ डाला था। इसकी आलोचना भी हुई थी।

क्रिकेट के अलावा अफरीदी राजनीतिक बयान के लिए भी अक्सर सुर्खियों मे रहते हैं। खासकर कश्मीर और भारत-पाक रिश्ते पर अफरीदी के बयान ने कई बार सुर्खियां बंटोरी हैं।

