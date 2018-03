पाकिस्तान से कई तेज गेंदबाजों ने वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी गहरी छाप छोड़ी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की गेंदबाजी हमेशा से ही उनकी मजबूती रही है। यहां तक कि सबसे तेज रफ्तार से गेंद फेंकने का रिकॉर्ड भी पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर के नाम ही दर्ज है। सुल्तान ऑफ स्विंग के नाम से मशहूर पूर्व पाकिस्तानी गेंदबाज वसीम अकरम लंबे अर्से बाद एक बार फिर घरेलू टूर्नामेंट में गेंदबाजी करते नजर आए थे। वसीम अकरम ने सोमवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो एक 6 साल के बच्चे को गेंदबाजी का टिप्स देते नजर आ रहे हैं। दरअसल, कुछ दिन पहले ही अकरम ने हसन अख्तर नाम के इस बच्चे की गेंदबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर देखा था। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही था। इस वीडियो को देखने के बाद अकरम ने नोटिस किया कि इस बच्चे का गेंदबाजी एक्शन कुछ हद तक उनकी तरह ही है। ऐसे में, अकरम ने बच्चे से खुद मिलने का फैसला किया। बच्चे को ढूंढने के बाद अब वसीम अकरम खुद ही उसे गेंदबाजी की ट्रेनिंग दे रहे हैं।

सोमवार को अकरम ने ट्विटर पर तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, ”हसन अख्तर के साथ समय बिताकर बेहद अच्छा लग रहा है। वो अभी 6 साल और कुछ महीनों का ही है, लेकिन उसकी गेंदबाजी शानदार है।” हसन के अंदर ये हुनर और काबिलियत को देखकर अकरम के अलावा भी कई दिग्गज हैरान है। बता दें कि हसन पाकिस्तान में अपने परिवार के साथ खेतीबाड़ी करता है। अकरम हसन को आने वाले समय में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का भविष्य बता रहे हैं।

Really enjoyed myself spending quality time with Hasan, young sensation from Chichawatni . Unbelievable skills at his age remember that he is only six and a half. #brightfuture pic.twitter.com/MDqYS3NJUZ

गौरतलब है कि हसन की गेंदबाजी को देखते ही अकरम ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर मिलने की इच्छा जाहिर की थी। वीडियो में हसन एक अलग ही तरीके से गेंद को स्विंग कराते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि अकरम खुद को रोक ना सकें और उसकी मदद करने आ गए। अकरम अब हसन को और बेहतर बनाने की तैयारी कर रहे हैं।

Explaining the importance of front arm. He was all ears he already knows how to grip the ball for out swing and in swing. Unreal. pic.twitter.com/SUZ4KVcEiA

— Wasim Akram (@wasimakramlive) March 26, 2018