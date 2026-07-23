साक्षी राज। ओलंपिक खेलों में भारत के पहले व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा ने नीट परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच गुरुवार 23 जुलाई 2026 को कहा कि देश को एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की जरूरत है जो आत्मविश्वास जगाए। अभिनव बिंद्रा ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन पर प्रत्यक्ष टिप्पणी करने से परहेज किया, लेकिन एक पारदर्शी और योग्यता-आधारित प्रणाली की जरूरत पर जोर दिया।

अभिनव बिंद्रा ने एक्स पर पोस्ट किया, ‘‘मैंने कभी खुद को राजनीतिक व्यक्ति नहीं माना। मेरा मानना है कि हम किसी के पक्ष में हो या न हों, लेकिन कुछ मुद्दे हम सभी से जुड़े हुए होते हैं और शिक्षा उनमें से एक है।’’ अभिनव बिंद्रा ने कहा, ‘‘किसी राष्ट्र का आकलन केवल उसकी अर्थव्यवस्था या उसकी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि इससे होती है कि उसने अपने युवाओं के लिए कितने अवसर सृजित किए। एक ऐसी शिक्षा प्रणाली किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत में से एक है, जो आत्मविश्वास जगाती है, योग्यता को सम्मानित करती है और जिज्ञासा को बढ़ाती है।’’

अभिनव बिंद्रा ने लिखा, ‘‘उम्मीद है कि हम सभी एकजुट होकर अपनी शिक्षा प्रणाली को लगातार मजबूत करने के लिए मिलकर काम करेंगे, ताकि वह भावी पीढ़ियों के लिए अवसर, नवाचार और आशा का स्रोत बनी रहे।’’ इन विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) कर रही है।

सीजेपी ने नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक अपने अनशन से इसका समर्थन कर रहे हैं। जंतर-मंतर पर अनशन कर रहे सोनम वांगचुक को स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाद में सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि की मांग पर उन्हें गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में भर्ती किया गया।

सोनम वांगचुक को धरनास्थल से हटाने को लेकर नाराजगी देखने को मिली और 20 जुलाई को हजारों प्रदर्शनकारियों ने संसद की ओर मार्च किया। इस पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले फेंके।

इस बीच, सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया है कि छात्रों के चल रहे विरोध प्रदर्शन को जानबूझकर बाधित करने के लिए बाहर से लोगों को भेजा जा रहा है। अभिजीत दीपक ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पत्थर फेंकने और प्रदर्शनकारियों को बदनाम करने का प्रयास करने का आरोप लगाया।

गुरुवार 23 जुलाई की सुबह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि अगर दोपहर तक सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन नहीं खोला गया तो शीर्ष अदालत दखल देगी। वह बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह की उस बात का जवाब दे रहे थे, जिसमें उन्होंने मेट्रो स्टेशन बंद होने की वजह से वकीलों और कोर्ट के कर्मचारियों को हो रही दिक्कतों की ओर ध्यान दिलाया था।

नोट: साक्षी राज जनसत्ता.कॉम में इंटर्न हैं।