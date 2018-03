पूर्व क्रिकेटर और भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली के बारे में कहा जाता है कि वह मां दुर्गा को बहुत मानते हैं और उनके आशीर्वाद के बिना कोई भी काम शुरू नहीं करते। हाल ही में गांगुली द्वारा एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की गई है, जो यह बात साबित करती है कि वह हर काम शुरू करने से पहले मां दुर्गा के सामने नतमस्तक जरूर होते होंगे। दरअसल, पूर्व क्रिकेटर ने अपने ऑफिस की एक तस्वीर ट्विटर पर शेयर की है, जिसमें मां दुर्गा की मूर्ति उनके कम्प्यूटर के बगल में रखी हुई दिखाई दे रही है। मां की मूर्ति के सामने अगरबत्ती का स्टैंड भी रखा हुआ है। उनकी मूर्ति एक ग्लास के बॉक्स में बंद है और इस बॉक्स का साइज गांगुली के कम्प्यूटर से भी काफी ज्यादा बड़ा है। यह तस्वीर अपने आप में ही मां दुर्गा के प्रति गांगुली की भक्ति की अनोखी कहानी कह रही है।

हालांकि गांगुली द्वारा यह तस्वीर शेयर करने का मकसद कुछ और ही था। उन्होंने इस फोटो के कैप्शन में यह बताया है कि वह स्टार स्पोर्ट्स में अपने पहले टेस्ट शतक की रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। गांगुली ने लिखा, ‘ऑफिस में हूं… अभी देखा कि स्टार मेरी पहली टेस्ट सेंचुरी की रिकॉर्डिंग दिखा रहा है… और कोई अच्छी याद नहीं है।’

At Office ..just saw star showing my first test hundred ..no better memories … pic.twitter.com/yK2J5Qktbl — Sourav Ganguly (@SGanguly99) March 20, 2018

सरदार बनकर जुलूस में हुए थे शामिल

आपको यह जानकर काफी आश्चर्य होगा कि बंगाल के दादा के रूप से मशहूर गांगुली एक बार सरदारजी का रूप धारण करके दुर्गा पूजा के जुलूस में शामिल हुए थे। उन्होंने अपनी पुस्तक ‘ए सेंचुरी इज नॉट इनफ’ में इस बात का खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि उन्हें दुर्गा विसर्जन का जुलूस देखने का मन था, लेकिन वह आम लोगों की तरह इस पर्व में शामिल नहीं हो सकते थे, इसलिए उन्होंने सरदार का रूप लिया था। आश्चर्य की बात तो यह थी कि सरदार का रूप लेने के बाद भी पुलिस ने गांगुली को पहचान लिया था।

बता दें कि गांगुली हर बार दुर्गा पूजा के वक्त अपने परिवार के साथ बेहद ही धूमधाम से मां दुर्गा की अराधना करते हैं। उन्होंने दुर्गा पूजा की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की हैं।

Well done Senco gold ..gold saree of Ma Durga ..looking gorgeous ..That's what Durga puja is to bengalees pic.twitter.com/rt6yAEk6yg — Sourav Ganguly (@SGanguly99) September 29, 2017

Wish all happy Durga puja on mahasaptami day..city is in puja frenzy pic.twitter.com/SraVbfeTNN — Sourav Ganguly (@SGanguly99) September 27, 2017

