टीम इंडिया की जीत पर गदगद हुए सचिन तेंदुलकर, इन दो ‘जोड़ियों’ के मुरीद हुए क्रिकेट के भगवान

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए पहले वनडे मैच में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही क्षेत्रों में भारतीय खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका पर हावी नजर आई। इस मैच में कप्तान विराट कोहली ने अपने करियर का 33वां शतक जड़ा और टीम को जीत दिलाने का काम किया। विराट के अलावा भारतीय टेस्ट टीम के उपकप्तान अजिंक्य रहाणे ने भी 79 रनों की पारी खेली। भारत के पूर्व बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया के जरिए इस जीत का श्रेय भारतीय टीम के दो जोड़ियों को दिया है। सचिन ने ट्विटर पर लिखा, ”दो ऐसी साझेदारी जिसने इस मैच में भारतीय टीम को जीत दिला दी। पहले कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल ने गेंद से कमाल का प्रदर्शन किया, इसके बाद बल्लेबाजी में विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे ने शानदार खेल दिखाया”। सचिन ने लिखा, पहले मैच में टीम ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया है, उम्मीद करता हूं ये प्रदर्शन आगे भी यूं ही बरकरार रहेगा”। सचिन के अलावा भी क्रिकेट के कई दिग्गजों ने टीम को मिली इस ऐतिहासिक जीत के लिए खिलाड़ियों को बधाई दी है।

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका को हाशिम अमला और क्विंटन डी कॉक ने काफी संभलकर खेलना शुरू किया, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने एक बेहतरीन गेंद फेंककर इनकी जोड़ी को तेड़ने का काम किया। बुमराह ने अमला को आउट कर दक्षिण अफ्रीका को पहला झटका दिया। इसके बाद दक्षिण अफ्रीकी टीम का कोई भी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया।

